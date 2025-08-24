HLV Lampard đi vào lịch sử sau chiến thắng khó tin

Tối 23/8, Coventry City tạo nên một trong những chiến thắng đậm nhất lịch sử Championship (giải hạng Nhất Anh) khi vượt qua Queens Park Rangers (QPR) với tỷ số 7-1.

Coventry City, dưới sự dẫn dắt của Frank Lampard, đã đè bẹp QPR 7-1.

Tại vòng 3 Championship 2025/26, trên sân nhà Building Society Arena, Coventry City chỉ cần tới chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) ở mức 1,26 để ghi 7 bàn vào lưới QPR. Đây là sự chênh lệch giữa xG và số bàn thắng thực tế lớn nhất từng được Opta ghi nhận trong lịch sử bóng đá Anh, kể từ thống kê này được áp dụng.

Đội bóng của HLV Lampard dẫn 5-0 khi hiệp một kết thúc và ghi bàn thứ 7 chỉ sau 66 phút bóng lăn. Nếu không bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn cuối trận, Coventry đã phá kỷ lục thắng đậm nhất Championship, do Wigan Athletic và Bournemouth nắm giữ với hai chiến thắng 8-0 trong quá khứ.

Cũng chỉ mới có 7 đội từng ghi 7 bàn trở lên trong một trận đấu tại Championship. Song, đây cũng là chiến thắng đậm nhất từng được ghi nhận trong lịch sử Coventry City. Với cá nhân Lampard, HLV này cũng tái lập thành tích thắng đậm nhất kể từ khi cầm quân, khi từng giúp Chelsea hạ Grimsby Town 7-1 vào năm 2019.

Chiến thắng này đưa Coventry lên vị trí thứ ba tại Championship, với hàng công tốt nhất giải (12 bàn thắng sau ba trận), nhiều gấp đôi đội xếp thứ hai Middlesbrough (6 bàn). Lampard có khởi đầu mùa giải mới ấn tượng cùng Coventry, mang lại hy vọng giành quyền thăng hạng Premier League cho đội bóng.

Khi Lampard tiếp quản Coventry vào tháng 11/2024, đội bóng chỉ đứng thứ 17 tại Championship. Đến cuối mùa 2024/25, Coventry kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 5 một cách đáng kinh ngạc. Nếu giúp Coventry lên chơi ở Premier League vào cuối mùa, Lampard sẽ giải "cơn khát" kéo dài 25 năm của CLB, kể từ khi họ bị xuống hạng vào năm 2001.