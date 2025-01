Quy hoạch TP Thủ Đức thành khu vực dẫn dắt kinh tế TP.HCM

Theo định hướng quy hoach, TP Thủ Đức sẽ là khu vực dẫn dắt kinh tế TP.HCM, bước đầu trở thành trung tâm tài chính của quốc gia vào năm 2040.

Đến năm 2040, TP Thủ Đức bước đầu trở thành trung tâm tài chính của quốc gia, hướng tới khu vực quốc tế. Ảnh: Quỳnh Danh.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định phê duyệt Đồ án quy hoạch chung thành phố Thủ Đức thuộc TP.HCM đến năm 2040.

Quy hoạch này định hướng phát triển TP Thủ Đức trở thành đô thị sáng tạo, tương tác cao, là khu vực dẫn dắt kinh tế TP.HCM. Đến năm 2040, thành phố bước đầu trở thành trung tâm tài chính của quốc gia, hướng tới khu vực quốc tế.

TP Thủ Đức cũng được kỳ vọng có hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại, có chất lượng sống tốt và môi trường làm việc hấp dẫn.

Tổ chức các trung tâm tài chính, dịch vụ, thương mại

Quy hoạch định hướng phát triển trung tâm tài chính quốc gia, có vai trò quốc tế tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, đồng thời tiếp tục đầu tư và xây dựng mới khu trung tâm dịch vụ thương mại, hội chợ, triển lãm gắn với 11 trọng điểm phát triển của thành phố, các khu vực đầu mối giao thông công cộng và tại các khu đô thị.

Về không gian sản xuất công nghiệp, công nghệ cao, TP Thủ Đức sẽ tiếp tục nâng cấp, phát triển khu công nghệ cao hiện hữu, quy mô khoảng 913 ha.

Đối với 4 khu công nghiệp - chế xuất hiện hữu, quy hoạch khuyến khích chuyển đổi không gian phù hợp với mô hình sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường đô thị.

Khu vực Tam Đa - giáp phía Bắc khu Depot được định hướng trở thành khu đô thị công nghệ cao, công nghệ tiên tiến (quy mô khoảng 250 ha); trong đó khuyến khích bố trí các chức năng nghiên cứu, đào tạo, phát triển và sản xuất công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, dịch vụ trong các khu hỗn hợp quy mô khoảng 133-140 ha.

Về các trung tâm logistics, quy hoạch xác định phát triển 4 trung tâm logistics tích hợp chức năng cảng cạn tại các khu vực cảng hàng hóa, khu vực tập trung hoạt động sản xuất công nghiệp, chế xuất với quy mô khoảng 400-450 ha, bao gồm các trung tâm Logistics: Long Bình, Cát Lái, Linh Trung, Khu công nghệ cao.

Ngoài ra, quy hoạch khuyến khích nghiên cứu phát triển chức năng logistics tại Khu công viên Khoa học và Công nghệ TP.HCM, khu đầu mối giao thông,.

Về mặt tổ chức trung tâm du lịch, vui chơi giải trí, thành phố sẽ phát triển dịch vụ du lịch sinh thái gắn với Khu công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc; dịch vụ giải trí, thể dục thể thao gắn với sân golf Thủ Đức; trung tâm dịch vụ du lịch sinh thái khu vực ven các sông Sài Gòn, sông Tắc, sông Đồng Nai.

9 khu vực phát triển TP Thủ Đức

Theo Quy hoạch, không gian TP Thủ Đức được chia thành 9 khu vực phát triển.

Phân vùng số 1 thuộc các phường Thủ Thiêm, An Lợi Đông, Thảo Điền và một phần các phường An Khánh, An Phú sẽ là trung tâm tài chính, thương mại dịch vụ, văn hóa của TP.HCM, có vị thế quốc tế.

Khu vực này cũng được định hướng trở thành khu đô thị hỗn hợp gắn với cảnh quan sinh thái ngập nước ven sông Sài Gòn, là không gian kết nối TP Thủ Đức với khu trung tâm hiện hữu TP.HCM. Dân số đến năm 2040 dự kiến khoảng 347.000 người.

Để đạt mục tiêu, TP Thủ Đức cần phát triển hoàn thiện khu đô thị mới Thủ Thiêm, hình thành khu đô thị hỗn hợp dịch vụ, thương mại hiện đại. Thành phố cũng cần cải tạo, chỉnh trang, tái phát triển các khu dân cư hiện hữu theo hướng nâng tầng cao xây dựng, giảm mật độ xây dựng...

TP Thủ Đức được chia thành 9 khu vực phát triển với các định hướng khác nhau. Ảnh: Quỳnh Danh.

Phân vùng số 2 thuộc phường Hiệp Bình Chánh và một phần các phường Linh Đông, Trường Thọ, Hiệp Bình Phước, Tam Phú, Tam Bình, là khu trung tâm mới của thành phố gắn với trung tâm hành chính, văn hóa, dịch vụ thương mại. Khu vực có vai trò là cửa ngõ của TP Thủ Đức gắn với bến thủy du lịch tại Trường Thọ và đầu mối quản lý, điều tiết thoát nước mưa. Dân số đến năm 2040 dự kiến khoảng 270.000 người.

Để hiện thực hóa, TP.HCM sẽ tái thiết khu vực cảng Trường Thọ theo hướng hình thành khu đô thị thông minh, cải tạo, chỉnh trang, khuyến khích tái phát triển tại các khu dân cư hiện hữu...

Phân vùng số 3 thuộc các phường Linh Tây, Linh Chiểu, Bình Thọ, Linh Trung, Bình Chiểu, Linh Xuân và một phần các phường Tam Bình, Tam Phú, Linh Đông, Trường Thọ, Hiệp Bình Phước, là khu đô thị đô thị hiện hữu gắn với đào tạo và trung tâm sản xuất, dịch vụ trung chuyển. Dân số đến năm 2040 dự kiến khoảng 460.000 người.

Tại đây, quy hoạch xác định tiếp tục phát triển Đại học quốc gia TP.HCM và các trường đại học theo định hướng, khuyến khích tái cấu trúc các khu công nghiệp, khu chế xuất hiện hữu.

Phân vùng số 4 gồm phường Long Bình và một phần các phường Tân Phú, Long Thạnh Mỹ, là trung tâm văn hóa gắn với vui chơi giải trí của TP.HCM. Đây đồng thời là trung tâm công nghiệp cảng và dịch vụ hậu cần cảng gắn với sông Đồng Nai, có vai trò khu vực cửa ngõ phía Đông của thành phố, kết nối với các khu vực đô thị, công nghiệp tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Dân số đến năm 2040 dự kiến khoảng 300.000 người.

TP Thủ Đức sẽ phát triển Công viên lịch sử - văn hóa dân tộc theo hướng công viên công cộng, công viên chuyên đề kết hợp du lịch sinh thái; duy trì sân golf Thủ Đức; hình thành khu bến cảng Long Bình và cảng cạn Long Bình....

Phân vùng số 5 thuộc phường Long Phước và một phần các phường Trường Thạnh, Long Trường, dân số đến năm 2040 dự kiến khoảng 230.000 người. Đây là trung tâm đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao gắn với nghiên cứu, đào tạo, có vai trò là khu vực cửa ngõ kết nối TP.HCM với cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Tại đây, TP Thủ Đức sẽ có Khu công viên Khoa học và Công nghệ TP.HCM nhằm phát triển nghiên cứu, ứng dụng, sản xuất gắn với đổi mới sáng tạo kỹ thuật công nghệ cao và các ngành dịch vụ hỗ trợ.

Phân vùng số 6 thuộc một phần các phường Thạnh Mỹ Lợi, Cát Lái, Bình Trưng Đông, Phú Hữu, dự kiến đến năm 2040, dân số khoảng 130.000 người. Phân vùng này được quy hoạch trở thành trung tâm dịch vụ cảng, công nghiệp và logistics của TP.HCM và các khu đô thị lân cận.

Phân vùng số 7 thuộc phường Bình Trưng Tây và một phần các phường An Khánh, An Phú, Phú Hữu, Bình Trưng Đông, Cát Lái, Thạnh Mỹ Lợi, là trung tâm thành phố Thủ Đức hiện hữu, không gian kết nối các khu vực động lực của thành phố gồm cảng và trung tâm tài chính Thủ Thiêm. Dân số dự kiến đến năm 2040 khoảng 300.000 người.

Tại khu vực này, TP Thủ Đức được định hướng phát triển khu đô thị hỗn hợp đa chức năng trên dọc tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Võ Chí Công; xây dựng không gian điểm nhấn tại khu vực cầu Phú Mỹ, cửa ngõ Tây Nam thành phố đi Quận 7.

Quy hoạch đến năm 2040, TP Thủ Đức có hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại, có chất lượng sống tốt và môi trường làm việc hấp dẫn. Ảnh: Quỳnh Danh.

Phân vùng số 8 thuộc các phường Phước Long A, Phước Long B, Phước Bình và một phần các phường An Phú, Tăng Nhơn Phú B, Phú Hữu. Ước tính dân số đến năm 2040 khoảng 253.000 người. Đây sẽ là trung tâm thể dục thể thao của TP.HCM, có vai trò là khu liên hợp thể dục thể thao cấp quốc gia, trung tâm văn hóa, vui chơi giải trí của TP Thủ Đức, khu đô thị phát triển mới đan xen với các khu hiện hữu.

Phân vùng số 9 là trung tâm sản xuất công nghệ cao và các khu đô thị phụ cận, bao gồm các phường Hiệp Phú, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B và một phần các phường Phước Long B, Tân Phú, Long Thạnh Mỹ, Trường Thạnh, Long Trường, Phú Hữu. Dân số đến năm 2040 dự kiến khoảng 350.000 người.

Ưu tiên phát triển các khu TOD

Phó thủ tướng yêu cầu TP Thủ Đức, TP.HCM bố trí, huy động nguồn lực thực hiện các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư tại TP Thủ Đức bao gồm các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung và giao thông công cộng, dự án xây dựng, phát triển các khu vực trọng điểm tại các phân khu đô thị.

Các dự án, đề án, chương trình phát triển công nghệ cao, kinh tế tri thức, kinh tế sáng tạo, dự án phát triển các khu TOD (đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng), các tổ hợp hỗn hợp với chức năng chính là nghiên cứu, đào tạo, sản xuất công nghệ cao, văn phòng, thương mại dịch vụ, nhà ở… cũng sẽ được ưu tiên đầu tư.

Ngoài ra, Chính phủ muốn TP Thủ Đức chú trọng các dự án xây dựng hệ thống công viên công cộng, công viên chuyên đề; dự án cải tạo chỉnh trang, tái phát triển các khu dân cư hiện hữu; dự án phát triển hạ tầng xã hội, đặc biệt là dịch vụ giáo dục, đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe, nhà dưỡng lão, văn hoá, thể dục thể thao, nhà ở xã hội.