Quy định mới về phí, lệ phí xuất nhập cảnh

Bộ Tài chính ban hành Thông tư mới, thống nhất mức thu phí, lệ phí xuất nhập cảnh, cấp hộ chiếu, thị thực và tạm trú cho công dân Việt Nam và người nước ngoài.

Văn bản mới quy định rõ đối tượng phải nộp phí, lệ phí, đơn vị thu và mức thu cụ thể đối với từng loại giấy tờ xuất nhập cảnh và cư trú. Ảnh: Khương Nguyễn.

Bộ trưởng Tài chính vừa ký ban hành Thông tư số 28/2026/TT‑BTC hướng dẫn chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam. Quy định này nhằm tạo sự thống nhất trong áp dụng mức thu và thủ tục liên quan cho cả công dân Việt Nam và người nước ngoài khi thực hiện các thủ tục liên quan đến đi lại, cư trú trong nước.

Theo đó, văn bản mới quy định rõ đối tượng phải nộp phí, lệ phí, đơn vị thu và mức thu cụ thể đối với từng loại giấy tờ xuất nhập cảnh và cư trú. Các nhóm chính gồm lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem “AB”, phí cấp thị thực và các loại giấy tờ khác có giá trị liên quan đến xuất nhập cảnh, cư trú.

Với người Việt Nam, lệ phí cấp mới hộ chiếu được thống nhất ở mức 200.000 đồng/lần. Trường hợp bị mất hoặc hỏng, phí cấp lại là 400.000 đồng, trong khi cấp giấy xác nhận nhân sự có mức thu 100.000 đồng. Các loại giấy thông hành, bao gồm giấy thông hành biên giới cho công dân Việt Nam sang Lào, Campuchia hay Trung Quốc, được quy định các mức phí tương ứng theo từng trường hợp cụ thể.

Đáng chú ý, quy định cũng bao gồm chi tiết việc thu phí cấp giấy phép xuất cảnh như giấy phép xuất cảnh cho công dân Việt Nam (200.000 đồng/lần cấp), công hàm xin thị thực (10.000 đồng) hay cấp thẻ APEC Business Travel Card (ABTC) cho doanh nhân với mức phí riêng.

Đối với người nước ngoài, Thông tư quy định mức thu phí cấp thị thực đơn lẻ hoặc nhiều lần theo thời hạn lưu trú. Cụ thể, thị thực một lần có giá 25 USD , còn các loại thị thực nhiều lần với thời hạn kéo dài đến 10 năm có mức phí từ 50 USD đến 165 USD tùy thời hạn. Việc chuyển ngang giá trị thị thực, cấp thẻ tạm trú, gia hạn tạm trú cũng được quy định mức chi phí rõ ràng để tạo thuận lợi cho người nước ngoài đang cư trú hoặc nhập cảnh Việt Nam.

Bên cạnh đó, Thông tư mới quy định rõ các trường hợp được miễn phí, lệ phí trong một số tình huống đặc biệt, ví dụ khách mời cấp cao, người nước ngoài theo điều ước quốc tế với nguyên tắc có đi có lại, hoặc những trường hợp với lý do ngoại giao, nhân đạo... Việc xác định miễn phí sẽ do cơ quan thu phí quyết định căn cứ từng trường hợp cụ thể.

Văn bản này có hiệu lực thi hành kể từ năm 2026 và là cơ sở pháp lý quan trọng để chuẩn hóa việc thu phí, lệ phí liên quan tới xuất nhập cảnh và cư trú, thay thế các quy định trước đây còn nhiều điểm chưa đồng bộ.