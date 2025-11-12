Quốc vương Jordan bắt đầu thăm Việt Nam

Chuyến thăm Việt Nam của Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein đánh dấu cột mốc lịch sử trong quan hệ hai nước, mở ra giai đoạn hợp tác mới.

Chủ tịch nước Lương Cường đón Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN.

Chiều 12/11, Quốc vương Vương quốc Hashemite Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 tới 13/11, theo lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường.

Đón Đoàn tại Sân bay quốc tế Nội Bài có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng; Đại sứ Việt Nam tại UAE kiêm nhiệm Jordan Nguyễn Thanh Diệp; Vụ trưởng Vụ Đối ngoại (Văn phòng Chủ tịch nước) Nguyễn Vũ Hà Lê; Vụ trưởng Vụ Trung Đông - Châu Phi (Bộ Ngoại giao) Nguyễn Phương Trà; Phó cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước và Phiên dịch đối ngoại (Bộ Ngoại giao) Phan Kiều Nga.

Tháp tùng Quốc vương Jordan có: Hoàng thân Ghazi bin Mohammad, Cố vấn trưởng Hoàng gia về tôn giáo và văn hóa; ông Ayman Hussein Abdullah Safadi, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Kiều dân; ông Alaa Arif Saad Batayneh, Chánh văn phòng Quốc vương; ông Yarub Falah Mefleh Qudah, Bộ trưởng Bộ Công Thương và cung ứng; ông Mo'ath Abdel Rahman S. Alzo'bi, Cục trưởng Cục Chính trị Hoàng gia (tương đương Bộ trưởng); ông Yazan A. M. Abu-hantash, Cục trưởng Cục Đầu tư và kinh doanh (tương đương Bộ trưởng); Tiến sỹ Sa’ed Radaideh, Đại sứ chỉ định Vương quốc Hashemite Jordan tại Việt Nam.

Theo Đại sứ Nguyễn Thanh Diệp, Đại sứ Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) kiêm nhiệm tại Jordan, chuyến thăm của Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein đến Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng, diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước (9/8/1980-9/8/2025).

Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Vương quốc Jordan đến Việt Nam và là trao đổi đoàn cấp Người đứng đầu Nhà nước/Chính phủ đầu tiên giữa hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao.

Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của một người đứng đầu Nhà nước Trung Đông đến thăm Việt Nam sau 9 năm. Chuyến thăm đánh dấu cột mốc lịch sử trong quan hệ hai nước, mở ra giai đoạn hợp tác mới, tạo tiền đề cho thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Ông Abdullah II Ibn Al Hussein sinh ngày 30/1/1962; học tại Học viện Quân đội Hoàng gia Sandhurt, Anh (năm 1980); học tại Cao đẳng Pembroke, Đại học Oxford, Anh (năm 1982); học tại Đại học Georgetown, Mỹ (từ năm 1987-1989). Quá trình công tác và các vị trí đảm nhiệm, từ năm1981 đến năm 1933, ông phục vụ trong Quân đội Hoàng gia Jordan. Từ năm 1993 đến năm 1994, ông là Phó chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm Jordan. Từ năm 1994 đến năm 1999, ông là Chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm Jordan. Từ 1999 đến nay, ông là Quốc vương Jordan./.