Ứng viên ĐBQH Dương Minh Tuấn: Hoàn thiện chính sách vì nhân dân

Ông Dương Minh Tuấn, xây dựng chương trình hành động phải tập trung vào hoàn thiện hệ thống pháp luật, thúc đẩy cải cách hành chính, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Tiểu sử tóm tắt của ông Dương Minh Tuấn, Phó vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo & Dân vận Trung ương.

Tập trung hoàn thiện chính sách, pháp luật gắn với thực tiễn

Ông Dương Minh Tuấn cho biết, bản thân có nhiều năm công tác trong các lĩnh vực thanh tra, pháp chế, hoạt động Hội Luật gia, cơ quan dân cử và quản lý Nhà nước. Ông từng tham gia 5 nhiệm kỳ hoạt động dân cử, gồm 4 nhiệm kỳ đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) và 1 nhiệm kỳ ĐBQH khóa XIV.

Với kinh nghiệm tích lũy qua nhiều vị trí công tác, ông cho rằng việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật cần bám sát thực tiễn đời sống xã hội, bảo đảm tính khả thi và đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

“Kiến thức pháp luật cùng kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình công tác là nền tảng quan trọng để tôi tham gia đóng góp vào hoạt động lập pháp của Quốc hội, góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật sát với thực tiễn và phục vụ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân”, ông Dương Minh Tuấn chia sẻ.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH, ông sẽ tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường minh bạch, thuận lợi để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, ông cũng quan tâm đến việc xây dựng và hoàn thiện các chính sách liên quan đến người có công với cách mạng, người cao tuổi, cựu chiến binh, cán bộ cơ sở và các đối tượng chính sách khác, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Quan tâm các vấn đề dân sinh, tăng cường gắn bó với cử tri

Trong chương trình hành động của mình, ông Dương Minh Tuấn đặc biệt quan tâm đến các vấn đề dân sinh như: an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Với kinh nghiệm từng tham gia Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, ông cho biết sẽ tiếp tục quan tâm đến các vấn đề liên quan đến bảo đảm an ninh, trật tự xã hội, phát triển kinh tế biển và đời sống của ngư dân, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững.

Ông cũng bày tỏ sự quan tâm đến các chính sách về bình đẳng giới, giáo dục, y tế, báo chí - xuất bản, tín ngưỡng và tôn giáo, góp phần bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa và đời sống xã hội.

Ông Dương Minh Tuấn cho biết, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH, ông sẽ tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; kịp thời phản ánh các kiến nghị, đề xuất của cử tri đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.

“Là người đại biểu của nhân dân, tôi luôn xác định phải lắng nghe, tôn trọng và phản ánh trung thực tiếng nói của cử tri; kiên trì theo đuổi đến cùng các kiến nghị chính đáng của người dân, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Đồng thời, ông cam kết nỗ lực thực hiện tốt vai trò của người đại biểu dân cử, đóng góp vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.