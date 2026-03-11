Xe máy va chạm hai ôtô, một người tử vong tại chỗ

Sáng 11/3, UBND xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh xác nhận ông Phạm Minh Tân (48 tuổi), Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Dương, đã tử vong do tai nạn giao thông.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h20 ngày 9/3, tại Km19+200 Quốc lộ N2, đoạn qua ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh (huyện Đức Hòa, Long An cũ), xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến ông Tân tử vong tại chỗ.

Hai cú va chạm khiến ông Tân tử vong tại chỗ. Ảnh: C.H.

Thời điểm trên, ông Nguyễn Chí Thành (50 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh), hiện là Trưởng ban Xây dựng Đảng thuộc Đảng ủy xã Mỹ Hạnh, điều khiển ôtô 4 chỗ hiệu Camry biển số 62A-240.36 từ trong sân nhà lùi ra Quốc lộ N2.

Hình ảnh camera ghi lại cho thấy ông Tân đang dắt xe máy từ nhà ông Thành ra gần lề đường. Khi đó, ôtô bất ngờ lùi nhanh ra Quốc lộ N2, phần đuôi xe va chạm mạnh vào xe máy, khiến ông Tân ngã xuống đường.

Cùng lúc, ôtô tải biển số 70H-084.04 do anh Chiêm Minh Thường (33 tuổi, ngụ huyện Tân Biên, Tây Ninh) điều khiển chạy tới, do khoảng cách gần nên không kịp xử lý và va chạm với nạn nhân.

Hai cú va chạm liên tục khiến ông Tân bị đa chấn thương và tử vong tại hiện trường. Ba phương tiện liên quan đều bị hư hỏng.

Ông Thành điều khiển ôtô lùi trúng ông Tân văng ra đường lộ. Ảnh: C.H.

Theo người dân địa phương, chiều cùng ngày, ông Tân và ông Thành là hai ứng cử viên đại biểu HĐND xã Mỹ Hạnh tham gia buổi tiếp xúc cử tri tại ấp nơi ứng cử. Sau buổi làm việc, ông Thành bỏ quên tài liệu nên ông Tân đã mang hồ sơ đến tận nhà trả lại vì hai gia đình ở cùng ấp Bình Lợi, cách nhau vài trăm mét.

Khi ông Tân vừa dắt xe ra đường để về nhà thì ông Thành cũng điều khiển ôtô lùi ra Quốc lộ N2 và xảy ra va chạm, dẫn đến tai nạn.