Trao quyết định bổ nhiệm Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

  • Thứ bảy, 8/11/2025 20:40 (GMT+7)
  • 41 phút trước

Chiều 8/11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức trao Quyết định của Chủ tịch nước và Quyết định của Thủ tướng về việc thăng quân hàm Trung tướng và bổ nhiệm chức vụ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đối với Phó tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam Vũ Trung Kiên.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, đã trao Quyết định thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với Phó tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam Vũ Trung Kiên.

Tu lenh Bien phong anh 1

Đại tướng Phan Văn Giang trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Trung tướng Vũ Trung Kiên.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng đã trao Quyết định bổ nhiệm Trung tướng Vũ Trung Kiên giữ chức vụ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, thay thế người tiền nhiệm là Thượng tướng Lê Đức Thái, hiện đang giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trung tướng Vũ Trung Kiên từng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng, tháng 10/2021, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam.

