Vùng Cảnh sát biển 4 có tư lệnh mới

Hội nghị đã công bố quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm Thiếu tướng Trần Văn Lượng, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, giữ chức Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam.
Thiếu tướng Trần Văn Lượng và Đại tá Đào Bá Việt bàn giao nhiệm vụ.
Công bố quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng bổ nhiệm Đại tá Đào Bá Việt, Phó tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, giữ chức Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.
Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, biểu dương những kết quả, thành tích nổi bật của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thời gian qua, đặc biệt là dấu ấn lãnh đạo của Thiếu tướng Trần Văn Lượng trên cương vị người đứng đầu.
Ông Cường chúc mừng Thiếu tướng Trần Văn Lượng được tin tưởng giao nhiệm vụ mới và tin tưởng sẽ tiếp tục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Với Đại tá Đào Bá Việt, ông Cường yêu cầu, nhanh chóng nắm bắt tình hình, phát huy tinh thần trách nhiệm, xây dựng khối đoàn kết thống nhất cao trong Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh, an toàn vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc.
“Quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, đại tướng Tô Lâm nói trong buổi ra mắt cuốn sách.
Sách có kết cấu hai phần, phản ánh sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách vừa mang tính lý luận, thực tiễn vừa tổng kết, dự báo, có giá trị định hướng hành động. Cán bộ đảng viên đọc sách giúp nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của mình với bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng công an nhân dân đọc sách sẽ hiểu sâu sắc hơn nhiều vấn đề trực tiếp liên quan nhiệm vụ của mình. Tác phẩm chính luận nhưng viết giản dị, trình bày dễ hiểu, cập nhật cuộc sống.