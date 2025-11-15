Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Quốc hội rút ngắn nhiệm kỳ khóa XV, ấn định ngày bầu cử 15/3/2026

  • Thứ bảy, 15/11/2025 10:05 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

So với các nhiệm kỳ trước, cuộc bầu cử lần này có nhiều điểm mới quan trọng như rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, ấn định ngày bầu cử vào ngày 15/3/2026, sớm hơn khoảng 2 tháng so với các cuộc bầu cử trước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông tin.

Tiếp xúc cử tri trực tiếp và trực tuyến

Hội nghị toàn quốc để quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra sáng 15/11, tại Nhà Quốc hội. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia chủ trì và điều hành hội nghị.

Quoc hoi anh 1

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc. Ảnh: Như Ý

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đến nay, các cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ và các địa phương đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai công tác bầu cử theo đúng quy định và tiến độ đề ra.

Theo Chủ tịch Quốc hội, so với các nhiệm kỳ trước, cuộc bầu cử lần này có nhiều điểm mới quan trọng như: Rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, ấn định ngày bầu cử vào ngày 15/3/2026, sớm hơn khoảng 2 tháng so với các cuộc bầu cử trước.

Cùng với đó, sẽ rút ngắn thời gian trong các bước của quy trình bầu cử: thời gian từ khi kết thúc nộp hồ sơ ứng cử đến ngày bầu cử giảm từ 70 ngày còn 42 ngày; các mốc thời gian hiệp thương, công bố danh sách người ứng cử, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng được điều chỉnh tương ứng, bảo đảm tính đồng bộ và phù hợp thực tiễn…

Quoc hoi anh 2

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự hội nghị. Ảnh: Như Ý

Về phương thức vận động bầu cử, bên cạnh hình thức tiếp xúc cử tri trực tiếp sẽ cho phép tổ chức trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp với trực tuyến với điều kiện bảo đảm kỹ thuật, an toàn thông tin và an ninh mạng. Đặc biệt, có cơ chế cho phép Hội đồng bầu cử quốc gia chủ động điều chỉnh thời gian và hướng dẫn các tổ chức phụ trách bầu cử khi phát sinh tình huống thực tế, đảm bảo tiến độ và hiệu quả tổ chức bầu cử.

Đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, mỗi kỳ bầu cử đều có những bối cảnh mới, những thuận lợi, khó khăn riêng, có thể phát sinh những tình huống mới, nhưng với quyết tâm chính trị cao cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy Đảng đối với công tác chuẩn bị bầu cử là yếu tố quan trọng hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cuộc bầu cử.

Song song với đó là sự quyết liệt, sâu sát, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, sát với tình hình thực tiễn, điều kiện địa lý của từng địa phương; sự phân công, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức hữu quan trong toàn bộ công tác bầu cử, tạo sự minh bạch, rõ ràng, thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở.

Quoc hoi anh 3

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Như Ý

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý thực hiện đúng yêu cầu tại Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị là: cả hệ thống chính trị phải đoàn kết thống nhất, tăng cường phối hợp, tập trung dốc sức chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.

“Làm được như vậy, nhất định cuộc bầu cử lần này là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, lựa chọn, bầu ra được những đại biểu ưu tú, đại diện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội và HĐND các cấp”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Luân Dũng/Tiền Phong

