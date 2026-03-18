Xe ben tông ôtô đưa đón học sinh ở Thái Nguyên

Chiếc xe đưa đón học sinh đang dừng ven đường thì bị xe ben chở đất tông mạnh từ phía sau, văng xa 30 m, khiến nhiều học sinh bị thương.

Trưa 18/3, lãnh đạo UBND xã Tân Thành, tỉnh Thái Nguyên cho biết địa phương phối hợp điều tra làm rõ vụ tai nạn giữa hai xe ôtô xảy ra khoảng 6h50 cùng ngày trên tuyến đường liên xã.

Thời điểm trên, xe ôtô 29 chỗ đưa đón học sinh đang dừng sát lề đường bên phải để đón học sinh thì bị xe ben chở đất lao tới tông mạnh từ phía sau.

Chiếc xe ben húc vào đuôi xe ôtô chở học sinh đang dừng đỗ ven đường, đẩy xa 30 m. Ảnh: Cắt từ clip.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe đưa đón học sinh bị đẩy văng xa khoảng 30 m. Nhiều học sinh trên xe hoảng loạn.

Theo dữ liệu từ camera an ninh, chiếc xe đưa đón đã dừng khoảng 30 giây trước khi tai nạn xảy ra. Lúc này, trên xe có hơn 10 học sinh.

Vụ việc khiến một số học sinh bị thương, xây xát đang được theo dõi tại bệnh viện.

Tại hiện trường, xe đưa đón học sinh hư hỏng nặng phần đuôi, trong khi xe ben bị vỡ kính lái.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.