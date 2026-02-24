Ôtô va chạm hai xe máy điện, hai học sinh tử vong

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ôtô và hai xe máy điện đi ngược chiều xảy ra trên địa bàn xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên, đã khiến hai học sinh tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngày 24/2, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên xác nhận, vào sáng cùng ngày trên địa bàn đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ôtô và hai xe máy điện đi ngược chiều, khiến hai học sinh tử vong.

Theo đó, vào khoảng 6 giờ 40 ngày 24/2, xe ôtô biển kiểm soát 17A-314.78 do ông P.H.M (sinh năm 1962, trú tại xã Thái Thụy) điều khiển theo hướng xã Thái Thụy đi xã Thụy Anh.

Khi đến địa phận thôn An Ninh (xã Thái Thụy), xe ôtô đã va chạm với hai xe máy điện đi chiều ngược lại. Trong đó, một xe máy điện không gắn biển kiểm soát (màu đen) do em B.Đ.H (sinh năm 2008, trú tại xã Thụy Anh), học sinh lớp 12 Trường Trung học Phổ thông Diêm Điền điều khiển, chở theo em B.T.Th (sinh năm 2012, trú cùng địa chỉ), học sinh lớp 8 Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Đức Cảnh. Xe máy điện còn lại biển kiểm soát 17MĐ6-152.62 do em N.T.H.L (sinh năm 2008, trú tại xã Thụy Anh), học sinh lớp 12 Trường Trung học Phổ thông Diêm Điền điều khiển.

Vụ tai nạn khiến em B.Đ.H và em B.T.Th tử vong. Em N.T.H.L may mắn thoát nạn, 3 xe bị hư hỏng nặng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ./.