Chuẩn bị xem xét nhân sự đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa mới

Ông Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia - đề nghị xây dựng phương hướng nhân sự đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI báo cáo Đảng ủy Quốc hội xem xét, cho ý kiến dự kiến giữa tháng 11.

Chuẩn bị từ sớm, từ xa

Sáng 15/9, Hội đồng Bầu cử quốc gia họp phiên thứ hai, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tại phiên họp, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã biểu quyết thông qua Nghị quyết hướng dẫn về mẫu hồ sơ ứng cử, phiếu bầu cử và các loại mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia - phát biểu. Ảnh: QH.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, thời gian tiến hành bầu cử chỉ còn khoảng 6 tháng, nên tới đây, mọi công tác tham mưu cần tập trung cao hơn nữa, bảo đảm khoa học, linh hoạt, chủ động, sáng tạo, từ sớm, từ xa.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Tổng Bí thư Tô Lâm luôn coi trọng và kỳ vọng thành công trong công tác bầu cử. Do đó, việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử phải chuẩn mực, hiệu ứng tốt. Thời gian chuẩn bị không còn nhiều, yêu cầu phải có sự tập trung, đồng bộ ngay từ bây giờ.

Theo Chủ tịch Quốc hội, 3 kỳ bầu cử liên tiếp gần đây đã tổ chức rất thành công, đạt tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao (trên 99%), cơ cấu, thành phần đại biểu cơ bản đáp ứng yêu cầu.

“Với khí thế dân tộc từ sau đại lễ kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 vừa qua thì càng phải tổ chức bầu cử thành công", Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia tại phiên họp. Ảnh: QH.

Tại phiên họp, các ý kiến cho thấy còn một số tồn tại, như: Một số địa phương còn lúng túng trong khâu chuẩn bị hồ sơ, biểu mẫu; ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế, thiếu đồng bộ; dẫn đến khối lượng công việc thủ công lớn, dễ sai sót.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phải có sự chuẩn bị bài bản hơn, đồng bộ hơn, nhất là trong điều kiện hiện nay khi ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo đang đem lại nhiều lợi thế, thuận lợi, phải kết nối hệ thống dữ liệu của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an... để triển khai công tác bầu cử.

Tạo thuận lợi tối đa cho người ứng cử

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia nhất trí tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử vào đầu tháng 11. Trong đó, cần tập trung và phân công rõ hơn ở phần thảo luận, giải đáp vướng mắc, có trao qua, đổi lại, nhất là trong điều kiện bộ máy mới, thậm chí phải "cầm tay chỉ việc".

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, phải bảo đảm mọi quy trình bầu cử được thực hiện trên cơ sở biểu mẫu chuẩn hóa. "Cốt lõi và đổi mới mạnh mẽ vẫn là ưu tiên, tạo thuận lợi tối đa cho người ứng cử, cơ quan bầu cử, cử tri, tránh sai sót và khiếu kiện...", Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia bày tỏ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại phiên họp. Ảnh: QH.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngay trong cuối tháng 9 và tháng 10 phải xây dựng dự thảo tờ trình về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội Khóa XVI. Trên cơ sở đó thống nhất dự kiến số lượng, thành phần dự kiến phân bổ đại biểu Quốc hội trước khi trình Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định vào giữa tháng 11; cần xây dựng phương hướng nhân sự đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI báo cáo Đảng ủy Quốc hội xem xét, cho ý kiến dự kiến giữa tháng 11.

Bộ Tài chính được giao chủ trì việc hướng dẫn, lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử. Bộ Công an xây dựng hoàn thiện vận hành trên ứng dụng VneID dành cho người ứng cử để thuận tiện trong việc kê khai hồ sơ và tra cứu hồ sơ ứng cử.