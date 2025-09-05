Kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa mới dự kiến diễn ra đầu tháng 4/2026

“Đầu nhiệm kỳ này thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa 16 dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 4/2026”, Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: QH.

Tập trung vào những dự án luật thật sự cấp thiết

Sáng 5/9, phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, phiên họp được tổ chức thành 3 đợt, kéo dài gần 6 ngày, với 32 nội dung chính thức và một số nội dung dự phòng.

Đây là phiên họp quan trọng để tập trung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10 - kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV, triển khai ngay những nhiệm vụ mới theo quy định của pháp luật, bảo đảm hoàn thành trọn vẹn chương trình công tác của cả nhiệm kỳ.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian cho công tác lập pháp, xem xét 14 dự án luật, phạm vi rộng, tác động lớn. Các dự án liên quan trực tiếp đến thể chế kinh tế thị trường, quyền con người, quốc phòng, an ninh, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm thể chế hóa kịp thời những chủ trương, định hướng lớn của Đảng sau các nghị quyết Trung ương mới ban hành.

Do các dự án luật đều sẽ trình Quốc hội thông qua theo quy trình tại 1 kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan trình chuẩn bị hồ sơ kỹ lưỡng, bảo đảm cơ sở chính trị, cơ sở khoa học và thực tiễn vững chắc, tuân thủ các quy định về tham vấn chính sách và các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Các cơ quan thẩm tra phát huy tính chủ động, phản biện trách nhiệm với tinh thần xây dựng, nêu rõ những vấn đề cần xin ý kiến, đề xuất cụ thể hướng xử lý; việc thảo luận cần tập trung vào những vấn đề cốt lõi, tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn, để luật ban hành đi vào cuộc sống, tạo động lực phát triển đất nước.

Cùng với việc xem xét các dự án luật, tại phiên họp, lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội trực tiếp quyết định Chương trình lập pháp năm 2026. Việc thay đổi thẩm quyền này nhằm bảo đảm chương trình có tính linh hoạt, bám sát thực tiễn.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, chương trình lập pháp năm 2026 cần phù hợp với đặc điểm của năm 2026 - là năm chuyển giao và bước sang nhiệm kỳ mới, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những dự án luật thật sự cấp thiết, tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho việc triển khai các chương trình, nhiệm vụ ngay từ năm đầu nhiệm kỳ.

“Đầu nhiệm kỳ này là thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 16 dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 4/2026”, Chủ tịch Quốc hội nêu.

Kỳ họp thứ 10 Quốc hội sẽ xem xét, quyết định gần 70 nội dung lớn

Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo giám sát thường niên, báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành và thảo luận các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan tư pháp.

Song song với công tác tổng kết nhiệm kỳ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận, thông qua các nghị quyết liên tịch và nghị quyết hướng dẫn về hiệp thương, giới thiệu ứng cử, tiếp xúc cử tri. Đây là những văn bản quan trọng đối với công tác bầu cử - sự kiện chính trị trọng đại của đất nước diễn ra vào đầu năm tới.

Dự kiến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định gần 70 nội dung lớn, trong đó có nhiều dự án luật sửa đổi toàn diện và các nghị quyết quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý tổ chức thật tốt Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách (dự kiến cuối tháng 9) để chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ họp.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ thảo luận một số vấn đề quan trọng khác như ngân sách, đầu tư công, cơ chế tài chính, quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm; xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 8 như thông lệ.