Quốc hội phê chuẩn một số Phó chủ tịch, Ủy viên HĐBC quốc gia

  • Thứ hai, 10/11/2025 19:34 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Quốc hội ban hành Nghị quyết phê chuẩn về một số Phó chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Ngày 10/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành Nghị quyết số 243/2025 của Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia về một số Phó chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Quoc hoi pho chu tich anh 1

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia về Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia kiêm Trưởng Tiểu ban nhân sự đối với ông Đỗ Văn Chiến, Phó chủ tịch Quốc hội.

Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia về Phó chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đối với bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia về Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia đối với các ông/bà: Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thị Thanh, Phó chủ tịch Quốc hội; Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Với nhân sự vừa được kiện toàn, Hội đồng Bầu cử quốc gia có 20 thành viên. Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia là Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

4 Phó chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, gồm: Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến (Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia, kiêm Trưởng Tiểu Ban Nhân sự); Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

15 Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, gồm: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (kiêm Trưởng Tiểu ban Văn bản pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo); Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (kiêm Trưởng Tiểu ban thông tin tuyên truyền); Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương (kiêm Trưởng Tiểu ban đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội); Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Hữu Đông; Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn; Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy.

Ông Đỗ Văn Chiến được bầu giữ chức Phó chủ tịch Quốc hội

Quốc hội bầu ông Đỗ Văn Chiến, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, giữ chức Phó chủ tịch Quốc hội khóa XV.

11 giờ trước

Ông Nguyễn Văn Quảng giữ chức Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy Tòa án Nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2025-2030 được Quốc hội bầu làm Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.

11 giờ trước

Tiểu sử tân Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến

Ông Đỗ Văn Chiến, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được bầu làm Phó chủ tịch Quốc hội, sáng 10/11.

11 giờ trước

Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

  • Nguyễn Khắc Định

    Nguyễn Khắc Định

    Ông Nguyễn Khắc Định là Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

    • Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
    • Năm sinh: 1964
    • Quê quán: Thái Bình
    • Học vị, học hàm: Tiến sĩ luật

  • Đỗ Văn Chiến

    Đỗ Văn Chiến

    Ông Đỗ Văn Chiến là Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV. Ông từng giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái; Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

    • Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
    • Năm sinh: 1962
    • Quê quán: Tuyên Quang
    • Học vị, học hàm: Kĩ sư nông nghiệp

  • Nguyễn Hòa Bình

    Nguyễn Hòa Bình

    Ông Nguyễn Hòa Bình là Chánh án TAND Tối cao; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV. Ông từng giữ chức vụ Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.

    • Chức vụ: Chánh án TAND Tối cao
    • Năm sinh: 1958
    • Quê quán: Quảng Ngãi
    • Học vị, học hàm: Phó giáo sư, tiến sĩ luật

