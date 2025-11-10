Tiểu sử tân Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến

|
Đỗ Văn Chiến
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội
Sinh ngày 10/11/1962 tại Xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII
- Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII
- Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV
Kỹ sư Nông nghiệp; Cao cấp Lý luận chính trị
10/1986-10/1988
Phó phòng Hành chính - Tổng hợp, trường Đại học Nông nghiệp III Bắc Thái
11/1988-7/1993
Trợ lý kỹ thuật, Trưởng phòng Điều độ sản xuất, Phó giám đốc Xí nghiệp Nông công nghiệp chè Tân Trào thuộc Liên hiệp các Xí nghiệp chè Việt Nam
8/1993-11/1994
Phó chủ tịch UBND huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
12/1994-1/1996
Phó trưởng ban Tài chính - Quản trị Tỉnh ủy Tuyên Quang
2/1996-2/1998
Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang
3/1998-7/2001
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
8/2001-6/2009
Phó chủ tịch rồi Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang
4/2006
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X
6/2009-7/2011
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang
1/2011
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI. Đại biểu Quốc hội khóa XIII
8/2011-2/2015
Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái
2/2015-4/2016
Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII
4/2016
Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
1/2021
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII
6/4/2021
Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam
12/4/2021
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.
16/5/2024
Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII
11/2025
Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội
10/11/2025
Phó chủ tịch Quốc hội