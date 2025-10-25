Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Quốc hội phê chuẩn 3 Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia

  • Thứ bảy, 25/10/2025 11:18 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Các ông Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Hữu Đông, Lê Quang Mạnh được Quốc hội khóa XV phê chuẩn chức vụ Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, sáng 25/10, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia về Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia với 3 nhân sự.

Hoi dong Bau cu anh 1

Đại biểu Quốc hội họp tại hội trường Diên Hồng. Ảnh: quochoi.vn.

3 Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia được phê chuẩn gồm: ông Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Nội vụ; ông Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; ông Lê Quang Mạnh, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Trước đó, tại phiên họp chiều 24/10, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia đối với bà Phạm Thị Thanh Trà, bà Nguyễn Thanh Hải và ông Lê Quang Tùng.

Với nhân sự vừa được kiện toàn, Hội đồng Bầu cử quốc gia có 19 thành viên. Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia là Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

4 Phó chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, gồm: Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh (Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia, kiêm Trưởng Tiểu Ban Nhân sự); Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

14 Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, gồm: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (kiêm Trưởng Tiểu ban Văn bản pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo); Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (kiêm Trưởng Tiểu ban thông tin tuyên truyền); Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương (kiêm Trưởng Tiểu ban đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội); Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Hữu Đông; Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội Lâm Văn Mẫn; Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy.

Quốc hội họp riêng, bỏ phiếu phê chuẩn phó thủ tướng và các bộ trưởng

Sáng nay (25/10), Quốc hội sẽ họp riêng về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, bầu Tổng Thư ký, chủ nhiệm các ủy ban, phê chuẩn bổ nhiệm phó thủ tướng và các bộ trưởng.

10 giờ trước

Miễn nhiệm Tổng Thư ký Quốc hội và Chủ nhiệm hai Ủy ban của Quốc hội

Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

23 giờ trước

Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm 3 bộ trưởng

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Nội vụ, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường.

23 giờ trước

Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

https://vtcnews.vn/quoc-hoi-phe-chuan-3-uy-vien-hoi-dong-bau-cu-quoc-gia-ar973117.html

Anh Văn/VTC News

Hội đồng Bầu cử Nguyễn Thanh Hải Nguyễn Khắc Định Đỗ Văn Chiến Nguyễn Hòa Bình Hội đồng Bầu cử Quốc hội

  • Nguyễn Thanh Hải

    Nguyễn Thanh Hải

    Bà Nguyễn Thanh Hải là Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV. Bà từng giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Phó chủ nhiệm, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

    • Chức vụ: Trưởng ban Dân nguyện
    • Năm sinh: 1970
    • Quê quán: Hà Nội
    • Học vị, học hàm: Phó giáo sư - Tiến sĩ vật lý

  • Nguyễn Khắc Định

    Nguyễn Khắc Định

    Ông Nguyễn Khắc Định là Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

    • Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
    • Năm sinh: 1964
    • Quê quán: Thái Bình
    • Học vị, học hàm: Tiến sĩ luật

  • Đỗ Văn Chiến

    Đỗ Văn Chiến

    Ông Đỗ Văn Chiến là Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV. Ông từng giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái; Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

    • Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
    • Năm sinh: 1962
    • Quê quán: Tuyên Quang
    • Học vị, học hàm: Kĩ sư nông nghiệp

  • Nguyễn Hòa Bình

    Nguyễn Hòa Bình

    Ông Nguyễn Hòa Bình là Chánh án TAND Tối cao; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV. Ông từng giữ chức vụ Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.

    • Chức vụ: Chánh án TAND Tối cao
    • Năm sinh: 1958
    • Quê quán: Quảng Ngãi
    • Học vị, học hàm: Phó giáo sư, tiến sĩ luật

Đọc tiếp

