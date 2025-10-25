Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Quốc hội họp riêng, bỏ phiếu phê chuẩn phó thủ tướng và các bộ trưởng

  • Thứ bảy, 25/10/2025 07:09 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Sáng nay (25/10), Quốc hội sẽ họp riêng về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, bầu Tổng Thư ký, chủ nhiệm các ủy ban, phê chuẩn bổ nhiệm phó thủ tướng và các bộ trưởng.

Hôm nay, Quốc hội sẽ họp riêng về công tác nhân sự. Ảnh: Như Ý.

Trước đó, trong ngày 24/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trình Quốc hội tờ trình về bổ sung số lượng Phó thủ tướng và tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm một số bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026.

Cùng ngày, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về: Bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV;

Bầu Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV;

Bầu Tổng Thư ký Quốc hội khóa XV, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày tờ trình về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 và phê chuẩn bổ nhiệm một số bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026.

Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự trong buổi sáng ngày 25/10.

Miễn nhiệm Tổng Thư ký Quốc hội và Chủ nhiệm hai Ủy ban của Quốc hội

Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

23 giờ trước

Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm 3 bộ trưởng

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Nội vụ, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường.

23 giờ trước

Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

https://tienphong.vn/quoc-hoi-hop-rieng-bo-phieu-phe-chuan-bo-nhiem-pho-thu-tuong-va-cac-bo-truong-post1790172.tpo

Luân Dũng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Quốc hội phê chuẩn Nguyễn Khắc Định Quốc hội Quốc hội Miễn nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường Nguyễn Khắc Định

  • Nguyễn Khắc Định

    Nguyễn Khắc Định

    Ông Nguyễn Khắc Định là Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

    • Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội
    • Năm sinh: 1964
    • Quê quán: Thái Bình
    • Học vị, học hàm: Tiến sĩ luật

