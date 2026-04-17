Quốc hội Mỹ chia rẽ, ông Trump vẫn nắm quyền đánh Iran

Với cách biệt sít sao, Hạ viện Mỹ từ chối hạn chế quyền của ông Trump, củng cố lập trường rằng Tổng thống có thể tự quyết các chiến dịch quân sự ngắn hạn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Las Vegas, Nevada (Mỹ) ngày 16/4. Ảnh: Reuters.

Ngày 16/4 (giờ địa phương), Hạ viện Mỹ đã đứng về phía Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, khi sít sao bác bỏ một nghị quyết do phe Dân chủ thúc đẩy nhằm chấm dứt xung đột cho tới khi được Quốc hội phê chuẩn.

Nghị quyết về quyền lực chiến tranh bị bác với tỷ lệ 214-213 tại Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát, chỉ một ngày sau khi Thượng viện cũng chặn đứng một nỗ lực tương tự, theo Reuters.

Kết quả bỏ phiếu gần như chia rẽ hoàn toàn theo đường lối đảng phái. Toàn bộ nghị sĩ Cộng hòa, ngoại trừ Thomas Massie, đều phản đối nghị quyết; một người là Warren Davidson bỏ phiếu “hiện diện”. Ở phía Dân chủ, chỉ có Jared Golden bỏ phiếu chống.

Diễn biến này cho thấy sự ủng hộ vững chắc của các nghị sĩ Cộng hòa đối với chính sách quân sự của ông Trump tại Iran.

Đây là lần thứ hai kể từ khi xung đột bùng phát, Hạ viện bác bỏ các nỗ lực lập pháp nhằm hạn chế quyền phát động chiến tranh của Tổng thống. Tại Thượng viện, đây đã là lần thứ tư các nỗ lực tương tự thất bại.

Phe Dân chủ nhiều lần kêu gọi Tổng thống phải xin phép Quốc hội trước khi sử dụng vũ lực, nhấn mạnh Hiến pháp Mỹ quy định quyền tuyên chiến thuộc về Quốc hội, không phải Tổng thống. Họ cảnh báo ông Trump có thể đã đẩy nước Mỹ vào một cuộc xung đột kéo dài do thiếu một chiến lược rõ ràng.

“Chúng ta đang đứng bên bờ vực, và Quốc hội phải hành động trước khi vị tổng thống này đẩy chúng ta xuống. Mỗi ngày trì hoãn là một bước tiến gần hơn tới một cuộc chiến không lối thoát”, nghị sĩ Gregory Meeks, lãnh đạo phe Dân chủ tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, phát biểu khi kêu gọi ủng hộ nghị quyết.

Trong nhiều năm, các đời tổng thống từ cả hai đảng đều cho rằng giới hạn hiến định đối với quyền phát động chiến tranh của Tổng thống không áp dụng trong các chiến dịch ngắn hạn hoặc khi nước Mỹ đối mặt với mối đe dọa tức thời.

Nhà Trắng cùng phần lớn nghị sĩ Cộng hòa khẳng định các hành động của ông Trump là hợp pháp, nằm trong thẩm quyền của Tổng tư lệnh nhằm bảo vệ nước Mỹ thông qua các chiến dịch quân sự có giới hạn.

Nghị sĩ Brian Mast, cựu binh từng mất cả hai chân khi phục vụ tại Afghanistan và hiện là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, cho rằng việc rút quân khỏi Iran trong thời điểm lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần là điều “điên rồ”. Ông cáo buộc phe Dân chủ ủng hộ nghị quyết đơn thuần vì phản đối ông Trump.

“Đó hoàn toàn là toan tính chính trị”, ông Mast nói.

Trước đó, ông Trump đã đồng ý một lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần với Iran vào ngày 7/4.