Quốc gia Đông Nam Á thưởng kỷ lục cho HCV Olympic

Singapore dẫn đầu thế giới về mức thưởng ở kỳ Olympic mùa đông khi sẵn sàng chi gần 800.000 USD cho mỗi tấm huy chương vàng.

Singapore thưởng cao nhất thế giới.

Ủy ban Olympic Quốc tế (International Olympic Committee) không chi tiền thưởng trực tiếp cho VĐV giành huy chương. Tuy nhiên, phần lớn các quốc gia vẫn có chính sách riêng để khích lệ thành tích tại Thế vận hội. Tại Olympic mùa đông 2026 ở Milan-Cortina, mức thưởng cho HCV tiếp tục cho thấy sự chênh lệch lớn giữa các nước.

Dẫn đầu là Singapore với khoản thưởng lên tới 787.000 USD (khoảng 577.000 bảng), cao nhất thế giới. Đây là chính sách quen thuộc của quốc đảo này ở cả Olympic mùa đè lẫn mùa đông. Xếp sau là Hong Kong với 768.000 USD . Nhiều quốc gia châu Âu cũng chi mạnh tay cho tấm HCV như Italy ( 213.000 USD ), Ba Lan ( 211.000 USD ), Slovenia ( 162.000 USD ), Estonia ( 118.000 USD ) hay Czechia ( 117.000 USD ).

Tây Ban Nha thưởng 111.000 USD , Pháp 94.000 USD , trong khi Mỹ trao 37.500 USD cho mỗi HCV. Đức và Hà Lan cùng ở mức 35.000 USD . Canada ( 18.300 USD ), Australia ( 14.100 USD ) và New Zealand ( 3.000 USD ) thuộc nhóm thưởng thấp hơn.

Đáng chú ý, Thụy Điển, Na Uy và Đội tuyển Vương quốc Anh (Team GB) không thưởng tiền mặt dựa trên thành tích huy chương. Thay vào đó, Team GB hỗ trợ VĐV khoản trợ cấp thường niên khoảng 27.800 bảng để trang trải chi phí tập luyện. Ngoài ra, nhiều VĐV có thể gia tăng thu nhập nhờ hợp đồng tài trợ.

Tại Mỹ, các VĐV còn nhận được một khoản đóng góp đặc biệt cho quỹ hưu trí từ tỷ phú Ross Stevens, bất kể thành tích thi đấu. Chính sách giúp họ được đảm bảo nguồn tài chính dài hạn sau này.

Top 5 chân sút xuất sắc Ngoại hạng Anh mùa này Cùng điểm qua 5 cái tên đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Ngoại hạng Anh.