HLV mất việc ở Olympic 2026 vì 'quá chén'

HLV Igor Medved của đội tuyển trượt tuyết nhảy xa Phần Lan bị buộc rời Milano Cortina 2026 do vi phạm quy định nội bộ liên quan đến rượu bia, ngay trong những ngày đầu Thế vận hội.

Igor Medved thừa nhận 'quá chén' cùng đội tuyển Slovenia.

Thông tin được Ủy ban Olympic Phần Lan xác nhận chính thức. Trưởng bộ phận thể thao thành tích cao Anne Hanninen cho biết: "Medved trở về nước vào hôm nay. Vấn đề liên quan đến rượu bia. Chúng tôi xem các vi phạm quy định rất nghiêm túc và sẽ xử lý nhanh chóng".

Phía Phần Lan không công bố chi tiết cụ thể về hành vi của Medved. Tuy nhiên, báo Aftonbladet của Thụy Điển mô tả sự việc là một "bê bối liên quan say xỉn".

Medved, 44 tuổi, cựu VĐV trượt tuyết nhảy xa người Slovenia, lập tức lên tiếng xin lỗi: "Tôi chẳng tự hào chút nào với bản thân mình. Tôi xin lỗi các VĐV, HLV, đội ngũ hỗ trợ, Ủy ban Olympic, Liên đoàn Trượt tuyết và người hâm mộ. Sau cuộc đấu, tôi được mời dự lễ ăn mừng HCV của đội Slovenia. Tôi chưa ăn gì và sau đó rượu đã phát huy tác dụng".

Giám đốc Điều hành Liên đoàn Trượt tuyết Phần Lan Marleena Valtasola khẳng định: "Chúng tôi quyết định Medved sẽ không tiếp tục tham gia Olympic. Các vấn đề khác sẽ được trao đổi sau khi Thế vận hội kết thúc.

Hiện tại, điều quan trọng là bảo đảm sự tập trung của VĐV và khôi phục sự ổn định cho đội và cho Igor. Chúng tôi có đội ngũ nhân sự vững chắc và tin tưởng có thể xử lý tình huống theo cách tốt nhất".

Medved vẫn còn hợp đồng với Liên đoàn Trượt tuyết Phần Lan. Mọi quyết định về tương lai của ông sẽ được xem xét chính thức sau khi Olympic 2026 khép lại.

Trước khi rời đội, Medved giúp Phần Lan xếp thứ sáu ở nội dung đồng đội hỗn hợp. Lasse Moilanen sẽ là người thay thế ông trong phần còn lại của Thế vận hội.

Sự việc diễn ra khi Olympic Mùa đông tại Milano Cortina mới bắt đầu, với nhiều nội dung trượt tuyết nhảy xa vẫn còn phía trước. Phần Lan tham dự cả nội dung nam và nữ.