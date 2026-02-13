Italy được gì từ Olympic 2026?

Olympic mùa đông Milano-Cortina 2026 được kỳ vọng tạo cú hích kép cho du lịch và hạ tầng miền Bắc Italy, với tổng tác động kinh tế ước đạt 5,3 tỷ euro.

Một vận động viên đang tập luyện tại Thế vận hội Milano Cortina 2026. Ảnh: Reuters.

Miền Bắc Italy đang trở thành tâm điểm chú ý khi Thế vận hội mùa đông Milano-Cortina đưa Olympic trở lại đất nước này sau 2 thập kỷ kể từ Turin 2006.

Khác với mô hình tập trung quen thuộc, sự kiện được tổ chức trải rộng qua Milan, Cortina d’Ampezzo, Verona, Valtellina và Val di Fiemme, kết nối thời trang, văn hóa đô thị với du lịch núi Alps thành một hệ sinh thái đa điểm đến. Cách tổ chức này không chỉ mở rộng phạm vi hưởng lợi mà còn tạo ra cơ hội phân bổ dòng khách du lịch đồng đều hơn giữa các khu vực.

Theo báo cáo của Ngân hàng Ifis, tổng tác động kinh tế của Olympic mùa đông có thể đạt 5,3 tỷ euro. Trong đó, khoảng 1,1 tỷ euro đến từ chi tiêu trực tiếp của khán giả và đội ngũ vận hành trong thời gian diễn ra sự kiện, còn 1,2 tỷ euro được kỳ vọng đến từ lượng khách tiếp tục đổ về trong vòng 12 đến 18 tháng sau đó.

Bên cạnh yếu tố du lịch, gần 3 tỷ euro sẽ được đầu tư cho hạ tầng và các công trình di sản, bao gồm nâng cấp cơ sở thể thao, hệ thống giao thông và các dự án dân dụng, tạo nền tảng phát triển dài hạn cho khu vực miền Bắc Italy.

Ban tổ chức dự đoán khoảng 2,5 triệu khán giả sẽ tham dự Olympic, với thời gian lưu trú trung bình 3 đêm, Euro News đưa tin.

Dữ liệu đặt phòng theo thời gian thực cho thấy nhu cầu tăng mạnh không chỉ ở Cortina hay các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết quen thuộc mà còn lan sang Verona và Venice.

Toàn cảnh các vòng tròn Olympic trước thềm Thế vận hội mùa đông Milano Cortina 2026. Ảnh: Reuters.

Các khách sạn, hãng vận tải và nhà cung cấp dịch vụ đang ghi nhận lượng khách tăng vọt, cho thấy hy vọng về một mùa du lịch sôi động trong và sau Thế vận hội.

Theo nhà kinh tế trưởng Chloe Parkins của Oxford Economics, Italy có thể đón tới 66 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026, tăng đáng kể so với mức 60 triệu năm 2023, với chi tiêu du lịch dự kiến tăng thêm 2,9 tỷ euro.

Dù vậy, các chuyên gia cũng cho rằng tác động của Olympic mùa đông sẽ không lớn bằng các kỳ Thế vận hội mùa hè.

Parkins nhận định số lượng vé của Milano-Cortina chỉ bằng khoảng 1/5 so với Paris 2024, cho thấy quy mô ảnh hưởng có giới hạn. Tuy nhiên, mô hình tổ chức phân tán được đánh giá là giải pháp giúp giảm tắc nghẽn và hạn chế tình trạng quá tải thường thấy ở các sự kiện lớn, đồng thời cho phép các điểm đến duy trì hoạt động du lịch ổn định ngay cả khi không còn là địa điểm thi đấu.

Từ góc nhìn tài chính công, Milano-Cortina 2026 được xem là dự án có khả năng kiểm soát ngân sách tốt hơn so với nhiều kỳ Olympic trước.

Theo nhà phân tích Mariamena Ruggiero của S&P Global Ratings, tổng chi phí dự kiến khoảng 5,7-5,9 tỷ euro, tương đương 0,3% GDP Italy năm 2025, trong đó 63% đến từ ngân sách nhà nước chủ yếu dành cho hạ tầng. Mức chi này được đánh giá thấp hơn nhiều so với Sochi hay Bắc Kinh, đồng thời tránh được áp lực nợ nần mà Turin từng đối mặt sau Olympic 2006.

Cùng với dòng khách tăng mạnh, Italy cũng triển khai các biện pháp tài chính để bù đắp chi phí, bao gồm khoản ngân sách bổ sung 200 triệu euro cho quảng bá du lịch, hậu cần và an ninh. Các đô thị nằm trong bán kính 30 km quanh địa điểm thi đấu được phép tăng thuế du lịch trong năm 2026, với một nửa nguồn thu chuyển về chính phủ trung ương.

Dữ liệu từ Visa cho thấy lượng khách quốc tế đến miền Bắc Italy tăng tới 160% trong thời gian diễn ra Olympic, trong khi gần 80% cư dân tại các khu vực liên quan bày tỏ mong muốn tham dự ít nhất một sự kiện.

Dù S&P Global Ratings cảnh báo lợi ích kinh tế dài hạn có thể không quá đột phá do Italy vốn đã là điểm đến hàng đầu châu Âu, di sản về hạ tầng và xã hội lại được kỳ vọng kéo dài sau khi ngọn lửa Olympic tắt. Các tuyến giao thông được nâng cấp, không gian công cộng cải thiện và khả năng kết nối tốt hơn giữa các vùng sẽ tiếp tục phục vụ người dân lẫn du khách.

Với Milano-Cortina 2026, Italy không chỉ tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn mà còn đặt cược vào một chiến lược phát triển du lịch bền vững và cân bằng hơn cho tương lai.