VĐV lập kỷ lục mọi thời đại tại Olympic 2026

Johannes Hosflot Klaebo tiếp tục viết nên lịch sử tại Olympic Milan-Cortina 2026 khi giành tấm HCV thứ tám trong sự nghiệp, san bằng kỷ lục mọi thời đại ở Thế vận hội mùa đông.

Klaebo đứng trước ngưỡng cửa lịch sử. Ảnh: Reuters.

Thứ Sáu ngày 13 hóa ra lại trở thành ngày may mắn với ngôi sao trượt tuyết băng đồng người Na Uy. Ở nội dung 10 km xuất phát cách quãng nam, Klaebo cán đích đầu tiên với thời gian 20 phút 36,2 giây. Đây là tấm HCV thứ ba của anh tại kỳ Olympic 2026, đồng thời là tấm HCV thứ tám trong sự nghiệp Olympic.

"Đây là lần đầu tiên tôi thắng nội dung 10 km skating (kỹ thuật tự do) xuất phát cách quãng, kể cả ở World Cup hay các giải vô địch", Klaebo chia sẻ sau khi về đích. "Làm được điều đó tại Olympic thật sự tuyệt vời. Thời tiết, bầu không khí và việc có ngày thi đấu tốt nhất của mình ngay tại Olympic khiến mọi thứ trở nên đặc biệt”.

Với thành tích này, VĐV 29 tuổi cân bằng kỷ lục của ba huyền thoại Na Uy đã giải nghệ gồm Marit Bjorgen và Bjorn Daehlie (trượt tuyết băng đồng), cùng Ole Einar Bjorndalen (biathlon). Klaebo vẫn còn ba nội dung phía trước tại Milan–Cortina, mở ra cơ hội độc chiếm đỉnh cao lịch sử.

Ở mọi mốc kiểm tra thời gian, Klaebo đều cho thấy phong độ vượt trội. Anh xuất phát thận trọng nhưng tăng tốc dần qua từng điểm chia thời gian. Ở giữa chặng, anh dẫn đầu 18 giây và bứt hẳn ở đoạn leo dốc cuối cùng, thường được gọi là "Klaebo Climb".

Hedegart thừa nhận hoàn toàn kiệt sức trong đoạn cuối cuộc đua với Klaebo. Ảnh: Reuters.

Sau khi gục xuống vì kiệt sức ở vạch đích, Klaebo chờ đợi kết quả các đối thủ. Desloges từng giữ thành tích tốt nhất một thời gian ngắn nhưng không thể vượt qua tốc độ nước rút của Klaebo. Hedegart bám sát nhất ở giữa chặng, song xuất phát quá nhanh và hụt hơi về cuối.

"Tôi chưa từng chóng mặt như vậy. Hai km cuối tôi gần như không còn gì trong người, chỉ còn đau đớn và chịu đựng", Hedegart nói.

Mathis Desloges của Pháp về nhì, kém 4,9 giây. Đồng hương Einar Hedegart xếp thứ ba, chậm hơn 14 giây sau khi hụt hơi ở đoạn leo dốc cuối cùng.

Tại Italy, Klaebo đang đứng trước cơ hội trở thành vận động viên giàu thành tích nhất lịch sử Olympic mùa đông. Hiện kỷ lục tổng huy chương vẫn thuộc về Marit Bjorgen, người khép lại sự nghiệp với 8 HCV, 4 HCB và 3 HCĐ.

Klaebo đã cân bằng cột mốc vàng. Phần còn lại của kỳ Thế vận hội có thể đưa anh lên một tầm cao chưa từng có.