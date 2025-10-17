Bạn có đang sạc điện thoại sai cách?

Các hãng lớn như Apple, Samsung, Google đều xác nhận sạc pin qua đêm thường xuyên không ảnh hưởng nhiều tới độ bền của pin.

Các hãng lớn đều xác nhận cắm sạc qua đêm không gây chai pin. Ảnh: CNET.

Nhiều người dùng hiện nay vẫn băn khoăn về thói quen cắm sạc điện thoại qua đêm, nhưng nhờ những tiến bộ vượt bậc trong công nghệ smartphone, câu trả lời đã trở nên rõ ràng.

Các thiết bị di động hiện đại được trang bị hệ thống quản lý sạc tinh vi. Cơ chế này được thiết kế để ngăn chặn hiện tượng "sạc quá mức" (overcharging). Cụ thể, hệ thống sẽ tự động ngắt nguồn điện một cách thông minh ngay khi đạt mức 100%, đảm bảo pin không bị quá tải.

Nhiệt độ và thói quen sạc

Dù vậy, pin điện thoại vẫn sẽ hao mòn theo thời gian và tần suất sử dụng. Cách thức người dùng sạc đóng vai trò then chốt trong việc quyết định tốc độ suy giảm này.

Cụ thể, việc duy trì điện thoại liên tục ở mức 100% dung lượng có thể gây thêm áp lực (stress) lên pin. Đây là lý do nhiều thiết bị đã tích hợp các cơ chế như "sạc nhỏ giọt", cho phép tạm dừng sạc khi đạt 100% và chỉ nạp thêm khi cần thiết.

Kẻ thù lớn nhất của pin là nhiệt độ. Ảnh: Jeff Carlson/CNET.

Tuy nhiên, mối đe dọa lớn nhất đối với tuổi thọ pin không phải là sạc quá mức mà chính là nhiệt độ.Khi điện thoại vừa sạc vừa chạy các ứng dụng đòi hỏi tài nguyên cao (như chơi game, xem stream), lượng nhiệt sinh ra sẽ tăng tốc độ hao mòn hóa học bên trong pin.

Các chuyên gia cảnh báo rằng lượng nhiệt tăng thêm này gây hại nhiều hơn so với việc cắm sạc qua đêm.

Các tính năng bảo vệ pin

Để làm chậm quá trình hao mòn, Apple đã trang bị cho iPhone tính năng Sạc pin được tối ưu hóa (Optimized Battery Charging). Cơ chế này học hỏi thói quen của người dùng để tạm dừng sạc ở mức khoảng 80%, sau đó hoàn thành sạc ngay trước thời điểm người dùng thường rút cáp. Apple cũng khuyên nên giữ thiết bị trong khoảng 0 – 35 độ và tháo ốp lưng khi sạc để tản nhiệt tốt hơn.

Hầu hết smartphone hiện nay đều được trang bị sẵn những tính năng bảo vệ pin. Ảnh: Việt Anh.

Samsung cung cấp tính năng tương tự gọi là Bảo Vệ Pin (Battery Protect). Khi được bật, nó giới hạn mức sạc tối đa ở 85%, giúp giảm áp lực trong các phiên sạc kéo dài.

Các nhà sản xuất Android khác như Google, OnePlus và Xiaomi cũng bao gồm các tùy chọn tương đương, thường được gọi là Sạc Thích Ứng (Adaptive Charging), Sạc Tối Ưu (Optimized Charging) hoặc Chăm Sóc Pin (Battery Care), các tính năng này sẽ tự động làm chậm quá trình cấp điện hoặc giới hạn mức sạc dựa trên thói quen của người dùng.

Kéo dài tuổi thọ pin hiệu quả

Dù các thiết bị đã có cơ chế bảo vệ, pin vẫn có thể hao mòn rất nhanh khi gặp nhiệt độ cao. Việc sạc thiết bị dưới ánh nắng trực tiếp, trong ôtô, hoặc dưới gối sẽ đẩy nhiệt độ lên mức nguy hiểm, làm giảm đáng kể tuổi thọ pin.

Tương tự, sử dụng máy cường độ cao trong khi sạc hoặc sử dụng các củ, cáp sạc trôi nổi, kém chất lượng cũng tạo ra dòng điện không ổn định, gây áp lực lên pin.

Để duy trì hiệu suất và tuổi thọ pin,trước hết, người dùng cần kích hoạt các công cụ tối ưu hóa tích hợp trên điện thoại. Các hệ thống này sẽ học hỏi thói quen và điều chỉnh tốc độ sạc để thiết bị không nằm yên ở mức 100% suốt đêm.

Người dùng nên tránh sử dụng sạc không dây vì loại sạc này sinh rất nhiều nhiệt. Ảnh: CNET.

Thứ hai, giữ thiết bị mát mẻ khi sạc là rất quan trọng vì pin hoạt động tốt nhất trong khoảng 16 - 22 độ. Nếu điện thoại nóng, người dùng cần tháo ốp lưng hoặc di chuyển đến nơi thông gió, tránh đặt dưới gối hay gần các nguồn nhiệt.

Thứ ba, cần ưu tiên sử dụng bộ sạc và cáp chất lượng từ nhà sản xuất hoặc các thương hiệu uy tín, bởi các bộ sạc giá rẻ không rõ nguồn gốc thường cung cấp dòng điện không ổn định, gây ra các vấn đề lâu dài.

Cuối cùng, người dùng không bắt buộc phải sạc đầy pin.Pin Lithium-ion hoạt động tốt hơn với các lần sạc ngắn, thường xuyên. Chỉ cần tránh để pin chạm mức quá thấp (0%) hoặc quá cao (100%) khi có thể.