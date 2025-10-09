Đừng sạc pin iPhone theo cách này

Theo lời khuyên từ Apple, sạc không đầy là phương pháp giúp giảm hao mòn pin iPhone. Nhiều người đã thử nghiệm cách này nhưng kết quả không thuyết phục.

Adrian Hughes đã phải dùng thêm sạc Magsafe cho iPhone 15 Pro Max sau một năm sử dụng. Ảnh: Adrian Hughes.

Các thảo luận về cách tối ưu hóa sức khỏe pin iPhone luôn là một chủ đề nóng. Để giải quyết vấn đề này, Apple đã đề xuất một giải pháp rõ ràng bằng tính năng giới hạn mức sạc, giúp cho pin không bao giờ được sạc đầy mà chỉ dừng ở mức 80% hoặc 90%, cho biết việc giảm dung lượng sạc sẽ kéo dài tuổi thọ pin.

"Trên iPhone 15 trở về sau, bạn có thể đặt mức dung lượng pin tối đa - như 80% - để giảm mức độ hao mòn pin, đặc biệt nếu bạn sạc iPhone thường xuyên hoặc giữ kết nối trong thời gian dài", trang hướng dẫn về tính năng đặt mức trần sạc của Apple viết.

Tuy nhiên, liệu việc đánh đổi 20% dung lượng pin sử dụng hàng ngày có thực sự mang lại hiệu quả. Hai biên tập viên công nghệ dày dạn kinh nghiệm, Adrian Hughes của ZDNet và Juli Clover của MacRumors, đã tiến hành các thử nghiệm để tìm ra câu trả lời.

Thử nghiệm kéo dài gần 2 năm

Adrian Hughes bắt đầu thử nghiệm từ tháng 3/2024 trên một chiếc iPhone 15 Pro Max và ngay lập tức áp dụng mức giới hạn 80%. Ban đầu, ông thừa nhận việc này chỉ gây ra một “bất tiện nhỏ” khi thời gian sử dụng pin hàng ngày bị rút ngắn lại.

Tuy nhiên, dần dần biên tập viên này nhận thấy sức khỏe viên pin không khác biệt nhiều sau thời gian dài sử dụng. Sau hơn một năm, với khoảng 355 chu kỳ sạc, dung lượng pin tối đa của Hughes đã tụt xuống 91%. Ông lưu ý rằng những lần phải sạc lên 100% mang lại cảm giác nhẹ nhõm, nhấn mạnh sự khó khăn khi sử dụng hàng ngày mà phải duy trì mức giới hạn 80%.

Hughes cảm thấy như được "giải thoát" khi chuyển sang iPhone 17 Pro Max với thời gian on-screen khoảng 7 giờ, thoải mái cho ông sử dụng cả ngày. Ảnh: Adrian Hughes.

Tình trạng này tiếp tục xấu đi nhanh chóng. Đến tháng thứ 17, sau 501 chu kỳ sạc, dung lượng pin đã tụt xuống 89%. Hughes mô tả trải nghiệm sử dụng iPhone hàng ngày trở nên "kinh hoàng", buộc ông phải phụ thuộc hoàn toàn vào sạc dự phòng ngay từ giữa buổi chiều.

Để so sánh, Apple cho biết pin trên iPhone 15 có khả năng giữ mức 80% dung lượng gốc sau 1.000 chu kỳ sạc dưới các điều kiện lý tưởng.

Kết luận của Hughes rất rõ ràng: Sự hy sinh này là không đáng, vì nỗ lực bảo quản pin đã vô tình rút ngắn tuổi thọ sử dụng hiệu quả của chiếc điện thoại cao cấp.

Juli Clover lặp lại quy trình với iPhone 16 Pro Max, sau khi đã có kinh nghiệm từ thử nghiệm trên mẫu 15 Pro Max trước đó. Cô thậm chí còn nỗ lực giữ mức sạc nghiêm ngặt giữa 20% và 80%, tức là hiếm khi để máy xuống dưới mức 20% pin.

Sau một năm sử dụng 16 Pro Max, Clover ghi nhận 299 chu kỳ sạc, và dung lượng pin tối đa đạt 94%. Đáng chú ý, kết quả này hoàn toàn trùng khớp với kết quả thử nghiệm năm trước trên chiếc 15 Pro Max.

Tuy nhiên, dữ liệu quan trọng nhất đến từ một so sánh trực tiếp với một đồng nghiệp sử dụng cùng mẫu iPhone 16 Pro Max nhưng không áp dụng giới hạn 80%. iPhone của người này vẫn đạt 96% dung lượng pin sau 308 chu kỳ sạc tương đương.

Phát hiện này cho thấy trong vòng một năm, giới hạn sạc 80% hầu như không mang lại lợi ích so với việc sạc đầy 100% pin thông thường.

Clover cũng nhấn mạnh sự bất tiện khi sạc pin ở 80%, đặc biệt khi sử dụng các tính năng ngốn pin như camera hoặc GPS lúc không ở nhà. Cô kết luận rằng dữ liệu từ 2 năm cho thấy giới hạn 80% là "không đáng". Cô cho rằng người dùng thông thường nên sạc pin đến 90% hoặc 95% để vừa thoải mái sử dụng và bảo toàn tuổi thọ pin.

Không đáng đánh đổi

Dữ liệu từ thử nghiệm của cả Hughes và Clover đều dẫn đến cùng một kết quả. Giới hạn sạc 80%, dù đúng về mặt lý thuyết, đã làm giảm nghiêm trọng trải nghiệm dùng iPhone hàng ngày. Thậm chí, cách làm này cũng không bảo toàn tuổi thọ pin như Apple khẳng định.

Thử nghiệm của Clover cũng gây thất vọng khi iPhone của cô còn nhanh "chai" pin hơn đồng nghiệp sạc 100% mỗi ngày. Ảnh: Jason Hiner/ZDNet.

Trước những nghi ngờ về hiệu quả của việc giới hạn sạc pin, các chuyên gia khuyến nghị người dùng nên tập trung vào chiến lược bảo vệ pin đã được kiểm chứng và tối ưu hơn: Kiểm soát nhiệt độ. Bằng chứng khoa học cho thấy các biện pháp tránh để thiết bị quá nóng mang lại lợi ích lớn hơn nhiều so với việc hy sinh 20% dung lượng pin sử dụng hàng ngày.

Để bảo toàn tuổi thọ pin một cách hiệu quả nhất, người dùng cần ưu tiên các thói quen như: Sử dụng bộ sạc chính hãng, hạn chế việc dùng điện thoại khi đang sạc và giảm độ sáng màn hình hoặc tắt các kết nối không cần thiết khi thiết bị hoạt động dưới trời nắng nóng.

Nhìn chung, tránh tăng nhiệt độ quá mức là lời khuyên duy nhất được giới chuyên gia xác nhận có thể thực sự kéo dài tuổi thọ của pin iPhone.