Quân đội Israel tiếp tục không kích vào Lebanon và Gaza

Trong ngày 21/12, quân đội Israel mở thêm nhiều cuộc không kích vào 2 mặt trận này, làm ít nhất 4 người Palestine và 1 người Lebanon thiệt mạng.

Quân đội Israel thông báo đã mở thêm nhiều cuộc không kích vào Lebanon và Gaza vào ngày 21/12. Ảnh minh họa: Reuters.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tối qua thông báo không quân nước này đã tập kích một số đối tượng tình nghi vượt qua đường ranh giới Vàng ở phía Bắc dải Gaza trong ngày 21/12. IDF không đề cập số thương vong do các cuộc không kích gây ra, trong khi một số nguồn tin Palestine và khu vực khẳng định có ít nhất 4 người tử vong trong các đợt oanh tạc.

Bên cạnh mặt trận Gaza, quân đội Israel cũng thông báo đã không kích vào mục tiêu của Phong trào Hezbollah ở Lebanon trong ngày 21/12. Theo đó, máy bay chiến đấu Israel đã tiến hành 2 đợt tập kích nhằm vào một thành viên Hezbollah ở khu vực làng Yatar, phía Nam Lebanon hồi chiều qua. IDF khẳng định cuộc tấn công khiến 1 người tử vong và một người bị thương, song không nói rõ nạn nhân có phải thành viên Hezbollah hay không.

Việc quân đội Israel phát động các cuộc tấn công vào Gaza và Lebanon ngày càng trở nên thường xuyên hơn, bất chấp lệnh ngừng bắn giữa Israel và các nhóm vũ trang đối địch vẫn đang có hiệu lực ở cả 2 mặt trận này. Trong đó, lệnh ngừng bắn tại Lebanon được triển khai từ cuối tháng 11/2024, sau hơn 14 tháng giao tranh ác liệt giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah.

Tại Gaza, lệnh ngừng bắn có hiệu lực ngày 10/10 vừa qua, theo sáng kiến kết thúc chiến tranh của Tổng thống Mỹ Donald Trump và được đặt dưới sự bảo trợ của Mỹ cùng một số quốc gia khu vực.