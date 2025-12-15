Gaza nóng trở lại sau vụ ám sát lãnh đạo Hamas

Hamas cảnh báo vụ Israel sát hại chỉ huy cấp cao Raed Saed đang đẩy thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza vào tình thế mong manh, đồng thời kêu gọi Mỹ buộc Israel tuân thủ cam kết.

Những người đưa tang khiêng thi thể trong lễ tang của chỉ huy cấp cao Hamas Raed Saed và các phụ tá của ông, những người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel một ngày trước đó, tại thành phố Gaza, ngày 14/12. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trên truyền hình hôm 14/12, ông Khalil al-Hayya, trưởng đoàn đàm phán của Hamas hiện sống lưu vong, xác nhận chỉ huy Raed Saed đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel. Đây được xem là vụ ám sát nhân vật cấp cao nhất của Hamas kể từ khi lệnh ngừng bắn do Mỹ hậu thuẫn có hiệu lực tại Gaza hồi tháng 10, theo Reuters.

“Những vi phạm liên tiếp của Israel đối với thỏa thuận ngừng bắn, đặc biệt là các vụ ám sát mới nhất nhằm vào ông Saed và những người khác, đang làm suy yếu nghiêm trọng khả năng duy trì thỏa thuận”, ông Hayya nhấn mạnh.

Ông kêu gọi các bên trung gian, “đặc biệt là chính quyền Mỹ và Tổng thống Donald Trump”, hành động quyết liệt hơn để buộc Israel tôn trọng và thực thi đầy đủ lệnh ngừng bắn.

Cùng ngày, hàng nghìn người ủng hộ Hamas đã tập trung tại trung tâm thành phố Gaza để dự lễ tang của ông Raed Saed và ba cộng sự thiệt mạng cùng ông. Đám đông hô vang các khẩu hiệu ca ngợi “liệt sĩ”, khi những chiếc quan tài phủ cờ xanh của Hamas được khiêng qua các tuyến phố.

Đây là một trong những cuộc tập hợp quy mô lớn hiếm hoi của Hamas kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực, cho thấy tổ chức này vẫn duy trì ảnh hưởng đáng kể tại khu vực phía tây Gaza.

Sau đó, cánh vũ trang của Hamas cho biết đã bổ nhiệm người thay thế ông Saed - người được mô tả là phụ trách lĩnh vực “sản xuất quân sự”. Nhóm này tuyên bố vụ ám sát sẽ không khiến họ từ bỏ “con đường thánh chiến”.

Theo các nguồn tin từ Hamas, ông Raed Saed là phó chỉ huy cánh vũ trang của tổ chức, chỉ đứng sau ông Izzeldeen al-Hadad. Phía Israel khẳng định ông Saed là một trong những nhân vật chủ chốt đứng sau cuộc tấn công ngày 7/10/2023 nhằm vào Israel - sự kiện châm ngòi cho cuộc chiến kéo dài tại Gaza.

Kể từ khi thủ lĩnh Hamas Yehya al-Sinwar bị Israel sát hại năm 2024, tổ chức này chưa chỉ định người lãnh đạo tối cao mới mà được điều hành bởi một hội đồng lãnh đạo gồm năm thành viên, trong đó có ông Hayya.

Người dân thương tiếc bên thi thể trong ngày tang lễ của chỉ huy cấp cao Hamas Raed Saed và các phụ tá của ông. Ảnh: Reuters.

Hiện nay, quân đội Israel vẫn kiểm soát phần phía đông Dải Gaza - khu vực phần lớn đã bị sơ tán dân cư, còn Hamas tái lập quyền kiểm soát tại phía tây - nơi sinh sống của gần như toàn bộ hơn 2 triệu người dân Gaza trong cảnh hoang tàn sau chiến sự.

Hiện hai bên vẫn bế tắc về các bước đi tiếp theo. Israel yêu cầu Hamas giải giáp, trong khi Hamas đòi Israel rút quân hoàn toàn. Một lực lượng ổn định quốc tế do Liên Hợp Quốc phê chuẩn đang được thảo luận nhưng chưa đạt đồng thuận.

Trong khi đó, tình hình an ninh bên trong Gaza tiếp tục bất ổn. Tại khu vực trung tâm Dải Gaza, các tay súng đã bắn chết ông Ahmed Zamzam - sĩ quan cấp cao của lực lượng an ninh nội bộ do Hamas điều hành, phụ trách chống hợp tác với Israel.

Bộ Nội vụ Gaza cáo buộc những kẻ tấn công là “cộng tác viên hành động theo chỉ đạo của Israel” và cho biết đã bắt giữ một nghi phạm. Ngược lại, ông Ghassan Duhine - thủ lĩnh nhóm chống Hamas mang tên Lực lượng Nhân dân, hoạt động tại khu vực Gaza do Israel kiểm soát - tuyên bố nhóm của ông đứng sau vụ việc như một hành động “trả đũa”.

Hamas coi các nhóm hoạt động tại những khu vực Israel còn kiểm soát là lực lượng cộng tác, trong khi các nhóm này bác bỏ cáo buộc và cho rằng Hamas phải chịu trách nhiệm cho sự tàn phá của Gaza.

Hãng tin Reuters cho biết chưa thể xác minh độc lập các tình tiết liên quan đến vụ việc, trong khi quân đội Israel từ chối bình luận.