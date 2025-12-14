Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Israel hạ sát chỉ huy Hamas ở Gaza

  Chủ nhật, 14/12/2025 07:07 (GMT+7)
Cuộc tập kích vào thành phố Gaza đã hạ sát một chỉ huy quân sự cấp cao của lực lượng Hamas, đẩy lệnh ngừng bắn mong manh giữa hai bên đối mặt nguy cơ đổ vỡ.

Khói bốc lên trong chiến dịch quân sự của Israel tại Thành phố Gaza, nhìn từ khu vực trung tâm Dải Gaza, ngày 2/10/2025. Ảnh: Reuters.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tối 13/12 xác nhận không quân nước này đã tiến hành đòn tập kích vào thành phố Gaza, phía Bắc ải Gaza chiều cùng ngày, nhắm mục tiêu là một chỉ huy cấp cao của Phong trào Hamas. Đòn không kích khiến chỉ huy Hamas với tên gọi Raad Saad, cùng 3 người khác, thiệt mạng.

IDF khẳng định Raad Saad là một trong các kiến trúc sư của chiến dịch tấn công bất ngờ của Hamas vào miền Nam Israel sáng ngày 7/10/2023, khiến 1.200 người chết và 251 người bị bắt làm con tin.
Tuy nhiên, khác với các tuyên bố đưa ra trước đó khi thực hiện các đòn tập kích vào Gaza trong thời gian ngừng bắn (có hiệu lực đầu tháng 10), trong thông báo hôm qua, quân đội Israel không đề cập cáo buộc vi phạm ngừng bắn của Hamas.

Phong trào Hamas khẳng định IDF đang tiếp tục cố tình phá hoại lệnh ngừng bắn Gaza và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi leo thang nguy hiểm này. Hamas đồng thời kêu gọi các nhà trung gian quốc tế và các nước bảo trợ lệnh ngừng bắn, lập tức can thiệp để kiềm chế Israel, ngăn chặn các cuộc tấn công bừa bãi nhằm vào người Palestine.

Trước cuộc tập kích hạ sát chỉ huy quân sự của Hamas, quân đội Israel còn tiến hành cuộc không kích vào khu vực phía Bắc dải Gaza, khiến một người Palestine thiệt mạng.

Thông báo của IDF khẳng định đối tượng bị hạ sát là một phần tử khủng bố. Nghi phạm đã vượt qua đường ranh giới Vàng do quân đội Israel vạch ra và tạo mối đe dọa trực tiếp đối với sỹ Israel ở Gaza.

Truyền thông và giới phân tích khu vực lo ngại nếu không có sự can thiệp quốc tế đủ mạnh, đặc biệt là sự can thiệp của Mỹ, quân đội Israel sẽ còn tiếp tục tấn công vào Gaza thời gian tới. Trong kịch bản đó, nguy cơ ngừng bắn đổ vỡ là rất cao và xung đột đẫm máu chắc sẽ bùng phát trở lại tại Gaza.

  • Hamas

    Hamas

    Hamas, viết tắt của Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (tiếng Arab có nghĩa là "Phong trào Kháng chiến Hồi giáo") là một tổ chức của người Palestine. Phong trào ra đời vào năm 1987, chỉ ít ngày sau cuộc nổi dậy của người Palestine chống lại sự chiếm đóng của Israel (còn gọi là Intifada lần thứ nhất). Mục tiêu dài hạn của Hamas là thành lập một nhà nước Hồi giáo của người Palestine trên vùng lãnh thổ được hoạch định trước năm 1948. Ngoài các hoạt động chính trị quân sự, Hamas còn được biết đến với các hoạt động phát triển xã hội như mở trường học, bệnh viện, trang trải cuộc sống cho gia đình các phần tử vũ trang... qua đó giành được uy tín trong cộng đồng người Palestine. Một số nước và tổ chức, bao gồm Mỹ, EU và Israel, coi Hamas là tổ chức khủng bố.

    Bạn có biết: Khẩu hiệu của Hamas là "Allah là mục tiêu, nhà tiên tri Muhammad là hình mẫu, kinh Koran là hiến pháp, thánh chiến là con đường duy nhất và được chết vì Allah là sự thể hiện lòng trung thành".

    • Thành lập: 14/12/1987
    • Người sáng lập: Sheikh Ahmed Yassin và một số người khác
    • Tôn giáo: Đạo Hồi dòng Sunni
    • Tiền thân: Tổ chức Anh em Hồi giáo Palestine

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Palestine

    Palestine
    • Diện tích: 6.220 km2
    • Thủ đô (theo Hiến pháp): Đông Jerusalem
    • Trung tâm hành chính: Ramallah
    • Dân số: 4.790.705 người (năm 2016)

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

