Israel hạ sát chỉ huy Hamas ở Gaza

Cuộc tập kích vào thành phố Gaza đã hạ sát một chỉ huy quân sự cấp cao của lực lượng Hamas, đẩy lệnh ngừng bắn mong manh giữa hai bên đối mặt nguy cơ đổ vỡ.

Khói bốc lên trong chiến dịch quân sự của Israel tại Thành phố Gaza, nhìn từ khu vực trung tâm Dải Gaza, ngày 2/10/2025. Ảnh: Reuters.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tối 13/12 xác nhận không quân nước này đã tiến hành đòn tập kích vào thành phố Gaza, phía Bắc ải Gaza chiều cùng ngày, nhắm mục tiêu là một chỉ huy cấp cao của Phong trào Hamas. Đòn không kích khiến chỉ huy Hamas với tên gọi Raad Saad, cùng 3 người khác, thiệt mạng.

IDF khẳng định Raad Saad là một trong các kiến trúc sư của chiến dịch tấn công bất ngờ của Hamas vào miền Nam Israel sáng ngày 7/10/2023, khiến 1.200 người chết và 251 người bị bắt làm con tin.

Tuy nhiên, khác với các tuyên bố đưa ra trước đó khi thực hiện các đòn tập kích vào Gaza trong thời gian ngừng bắn (có hiệu lực đầu tháng 10), trong thông báo hôm qua, quân đội Israel không đề cập cáo buộc vi phạm ngừng bắn của Hamas.

Phong trào Hamas khẳng định IDF đang tiếp tục cố tình phá hoại lệnh ngừng bắn Gaza và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi leo thang nguy hiểm này. Hamas đồng thời kêu gọi các nhà trung gian quốc tế và các nước bảo trợ lệnh ngừng bắn, lập tức can thiệp để kiềm chế Israel, ngăn chặn các cuộc tấn công bừa bãi nhằm vào người Palestine.

Trước cuộc tập kích hạ sát chỉ huy quân sự của Hamas, quân đội Israel còn tiến hành cuộc không kích vào khu vực phía Bắc dải Gaza, khiến một người Palestine thiệt mạng.

Thông báo của IDF khẳng định đối tượng bị hạ sát là một phần tử khủng bố. Nghi phạm đã vượt qua đường ranh giới Vàng do quân đội Israel vạch ra và tạo mối đe dọa trực tiếp đối với sỹ Israel ở Gaza.

Truyền thông và giới phân tích khu vực lo ngại nếu không có sự can thiệp quốc tế đủ mạnh, đặc biệt là sự can thiệp của Mỹ, quân đội Israel sẽ còn tiếp tục tấn công vào Gaza thời gian tới. Trong kịch bản đó, nguy cơ ngừng bắn đổ vỡ là rất cao và xung đột đẫm máu chắc sẽ bùng phát trở lại tại Gaza.