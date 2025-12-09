Israel không rút quân khỏi Gaza, dân thường Palestine vẫn thiệt mạng

Tổng tham mưu trưởng Israel Eyal Zamir khẳng định “đường vàng” là ranh giới mới nằm bên trong lãnh thổ Gaza, binh sĩ Israel sẽ tiếp tục nắm quyền kiểm soát theo đường biên giới này.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir đến thăm Bức tường phía Tây ở khu vực Thành cổ Jerusalem (Israel) ngày 5/3. Ảnh: Reuters.

Ngày 7/12, trong chuyến thị sát tại hai thành phố Beit Hanoun và Jabaliya ở Gaza, Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir khẳng định “đường vàng” là “ranh giới mới” nằm bên trong Dải Gaza.

Cụ thể, “đường vàng” đánh dấu những khu vực mà quân đội Israel tiếp tục nắm quyền kiểm soát tại Dải Gaza. Theo ông Zamir, đây là một phần trong thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 10/10 do Tổng thống Mỹ Donald Trump hậu thuẫn.

Ông Zamir nói: “Đường vàng là ranh giới mới, đóng vai trò phòng tuyến trước cho cộng đồng của chúng ta và là đường hoạt động tác chiến”. Ông Zamir cho biết quân đội Israel đã giành “quyền kiểm soát tác chiến đối với những khu vực rộng lớn của Dải Gaza”, đồng thời khẳng định binh sĩ Israel “sẽ ở lại” các khu vực này.

Theo Guardian, “đường vàng” giúp Israel kiểm soát hơn một nửa Dải Gaza, bao gồm phần lớn đất đai nông nghiệp và các cửa khẩu giáp Ai Cập.

Tổng tham mưu trưởng Israel cũng cho biết quân đội “sẽ không để Hamas tái lập lực lượng” và sẵn sàng chuẩn bị cho “các kịch bản tấn công bất ngờ”. Theo ông Zamir, đây là nền tảng cho kế hoạch quốc phòng nhiều năm tới của Israel.

Ông Zamir nhấn mạnh nhiệm vụ của quân đội Israel tại Gaza chỉ hoàn thành khi thi thể con tin Israel cuối cùng tại Gaza - sĩ quan cảnh sát Ran Gvili - được trao trả.

Hamas đã thả 20 con tin Israel còn sống và bàn giao thi thể 27 người Israel đã thiệt mạng, nhưng chưa trao trả thi thể Ran Gvili.

Thời gian qua, dù lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực, hàng chục người Palestine vẫn thiệt mạng, phía Israel nói rằng đó là “những nghi phạm tìm cách vượt qua đường vàng”. Quân đội Israel đã xây dựng các chốt bê tông kiên cố dọc “đường vàng” và coi đây là ranh giới cần bảo vệ nghiêm ngặt.

Cảnh đổ nát ở thành phố Jabaliya, phía bắc Dải Gaza. Ảnh: Reuters.

Từ ngày 11/10, hơn 370 người Palestine đã thiệt mạng vì hỏa lực của Israel, nâng tổng số người Palestine tử vong kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra hồi tháng 10/2023 lên 70.360 người. Đây là số liệu do cơ quan y tế Gaza đưa ra.

Cam kết của ông Zamir về việc giữ quân ở Gaza dường như mâu thuẫn với thỏa thuận ngừng bắn đã ký tháng 10, trong đó nêu rõ “Israel sẽ không chiếm đóng hoặc sáp nhập Gaza”.

Kế hoạch hòa bình do ông Trump hậu thuẫn yêu cầu quân đội Israel “từng bước bàn giao” lãnh thổ Palestine cho lực lượng an ninh quốc tế, từng bước tiến tới “rút hoàn toàn khỏi Gaza”.

Chính phủ Israel hiện từ chối bình luận việc phát biểu của ông Zamir có phải quan điểm chính thức hay không. Thỏa thuận hòa bình đã ký yêu cầu Israel rút quân kết hợp với phi quân sự hóa Hamas, nhưng không nêu rõ cơ chế hay thời hạn cụ thể để đạt được các mục tiêu đó.

Nghị quyết Liên Hợp Quốc thông qua trong tháng 11 cho phép thành lập lực lượng an ninh quốc tế tại Gaza, nhưng đến nay chưa quốc gia nào cam kết gửi quân.

Quân đội Mỹ được cho là đang chuẩn bị cho kịch bản chia cắt Gaza lâu dài theo “đường vàng”. Tài liệu mà Guardian tiếp cận được cho thấy lãnh thổ Gaza có thể bị chia thành hai vùng: “vùng xanh” dưới quyền kiểm soát của Israel và lực lượng an ninh quốc tế sẽ được tái thiết, “vùng đỏ” bị bỏ mặc trong tình trạng đổ nát vô thời hạn.