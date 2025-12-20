Quân đội Israel tiến hành nhiều cuộc không kích vào Gaza

Bất chấp cảnh báo và phản đối của dư luận, hôm qua, quân đội Israel bị cáo buộc tiến hành nhiều cuộc tấn công vào Dải Gaza, khiến ít nhất 111 người chết và nhiều người khác bị thương.

Truyền thông Palestine và khu vực cho biết, cuộc tấn công mới nhất do không quân Israel tiến hành vào tối qua nhằm vào khu vực thành phố Gaza, phía Bắc Dải Gaza. Đòn tập kích khiến ít nhất 7 người chết tại chỗ và một số người khác bị thương.

Trước đó, không quân Israel cũng bị cáo buộc đã tiến hành nhiều cuộc oanh tạc vào khu vực phía Nam Dải Gaza, trong đó có thành phố Khan Younis và thành phố Rafah. Các cuộc tập kích khiến ít nhất 4 người chết, hơn 10 người bị thương.

Các nguồn tin khẳng định, tính từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực ngày 10/10, các cuộc tấn công của Israel vào Gaza đã khiến tổng cộng hơn 400 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương, trong đó có nhiều dân thường.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đêm qua thông báo đang tiến hành điều tra về cuộc tập kích vào thành phố Gaza khiến 7 người Palestine thiệt mạng. IDF bày tỏ lấy làm tiếc về việc xảy ra thương vong đối với dân thường trong các cuộc tấn công, đồng thời cam kết sẽ hạn chế thiệt hại cho dân thường trong hoạt động tác chiến.

Tuy nhiên, thông báo của quân đội Israel không đề cập đến cáo buộc tiến hành các cuộc không kích vào phía Nam Dải Gaza vào sáng qua khiến 4 người tử vong.