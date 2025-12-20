Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Quân đội Israel tiến hành nhiều cuộc không kích vào Gaza

  Thứ bảy, 20/12/2025 07:00 (GMT+7)
Bất chấp cảnh báo và phản đối của dư luận, hôm qua, quân đội Israel bị cáo buộc tiến hành nhiều cuộc tấn công vào Dải Gaza, khiến ít nhất 111 người chết và nhiều người khác bị thương.

Truyền thông Palestine và khu vực cho biết, cuộc tấn công mới nhất do không quân Israel tiến hành vào tối qua nhằm vào khu vực thành phố Gaza, phía Bắc Dải Gaza. Đòn tập kích khiến ít nhất 7 người chết tại chỗ và một số người khác bị thương.

Trước đó, không quân Israel cũng bị cáo buộc đã tiến hành nhiều cuộc oanh tạc vào khu vực phía Nam Dải Gaza, trong đó có thành phố Khan Younis và thành phố Rafah. Các cuộc tập kích khiến ít nhất 4 người chết, hơn 10 người bị thương.

Các nguồn tin khẳng định, tính từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực ngày 10/10, các cuộc tấn công của Israel vào Gaza đã khiến tổng cộng hơn 400 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương, trong đó có nhiều dân thường.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đêm qua thông báo đang tiến hành điều tra về cuộc tập kích vào thành phố Gaza khiến 7 người Palestine thiệt mạng. IDF bày tỏ lấy làm tiếc về việc xảy ra thương vong đối với dân thường trong các cuộc tấn công, đồng thời cam kết sẽ hạn chế thiệt hại cho dân thường trong hoạt động tác chiến.

Tuy nhiên, thông báo của quân đội Israel không đề cập đến cáo buộc tiến hành các cuộc không kích vào phía Nam Dải Gaza vào sáng qua khiến 4 người tử vong.

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này...

Israel Israel Palestine Trung Đông Quân đội Israel cuộc không kích Gaza

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Palestine

    Palestine
    • Diện tích: 6.220 km2
    • Thủ đô (theo Hiến pháp): Đông Jerusalem
    • Trung tâm hành chính: Ramallah
    • Dân số: 4.790.705 người (năm 2016)

Israel tiep tuc khong kich Lebanon hinh anh

Israel tiếp tục không kích Lebanon

06:42 17/12/2025 06:42 17/12/2025

Ngày 16/12, quân đội Israel tiếp tục mở thêm các cuộc không kích vào Lebanon, đẩy cao căng thẳng tại khu vực và làm gia tăng nguy cơ đổ vỡ lệnh ngừng bắn mong manh hiện nay giữa Israel và lực lượng Hezbollah.

Gaza nong tro lai sau vu am sat lanh dao Hamas hinh anh

Gaza nóng trở lại sau vụ ám sát lãnh đạo Hamas

07:50 15/12/2025 07:50 15/12/2025

Hamas cảnh báo vụ Israel sát hại chỉ huy cấp cao Raed Saed đang đẩy thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza vào tình thế mong manh, đồng thời kêu gọi Mỹ buộc Israel tuân thủ cam kết.

Israel ha sat chi huy Hamas o Gaza hinh anh

Israel hạ sát chỉ huy Hamas ở Gaza

07:07 14/12/2025 07:07 14/12/2025

Cuộc tập kích vào thành phố Gaza đã hạ sát một chỉ huy quân sự cấp cao của lực lượng Hamas, đẩy lệnh ngừng bắn mong manh giữa hai bên đối mặt nguy cơ đổ vỡ.

