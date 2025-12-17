Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Israel tiếp tục không kích Lebanon

  • Thứ tư, 17/12/2025 06:42 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngày 16/12, quân đội Israel tiếp tục mở thêm các cuộc không kích vào Lebanon, đẩy cao căng thẳng tại khu vực và làm gia tăng nguy cơ đổ vỡ lệnh ngừng bắn mong manh hiện nay giữa Israel và lực lượng Hezbollah.

Bộ Y tế Lebanon cho biết ít nhất 2 người đã thiệt mạng và khoảng 10 người khác bị thương trong 2 đợt không kích do không quân Israel tiến hành vào khu vực phía Nam Lebanon ngày 16/12.

Trong đó, cuộc tập kích vào khu vực quận Shouf, phía Nam thủ đô Beirut hồi chiều qua khiến một người chết và 5 người bị thương. Số thương vong còn lại gây ra bởi đòn không kích nhằm vào một chiếc xe ô tô tại khu vực Odaisseh, gần biên giới Israel - Lebanon, hồi sáng 16/12.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tối qua xác nhận không quân nước này đã tập kích vào 2 mục tiêu của Phong trào Hezbollah ở phía Nam Lebanon trong ngày 16/12, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Trước đó, IDF nhiều lần cáo buộc Hezbollah tái vũ trang và tăng cường sản xuất vũ khí, vi phạm lệnh ngừng bắn có hiệu lực tháng 11/2024 tại Lebanon.

Động thái của IDF khiến nhiều nhà phân tích khu vực lo ngại Israel có thể mở lại cuộc chiến vào Lebanon, tương tự như chiến dịch tấn công tổng lực hồi tháng 9-11/2024 khiến hàng nghìn thành viên Hezbollah thiệt mạng, trong đó có Tổng thư ký Hassan Nasrallah cùng nhiều quan chức cấp cao khác.

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này...

https://vov.vn/the-gioi/israel-tiep-tuc-khong-kich-vao-lebanon-post1254410.vov

VOV

Israel Israel Trung Đông Israel tiếp tục không kích Lebanon lực lượng Hezbollah.

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

Đọc tiếp

Israel ha sat chi huy Hamas o Gaza hinh anh

Israel hạ sát chỉ huy Hamas ở Gaza

07:07 14/12/2025 07:07 14/12/2025

0

Cuộc tập kích vào thành phố Gaza đã hạ sát một chỉ huy quân sự cấp cao của lực lượng Hamas, đẩy lệnh ngừng bắn mong manh giữa hai bên đối mặt nguy cơ đổ vỡ.

My 'tuyt coi' Israel bang tinh bao hinh anh

Mỹ 'tuýt còi' Israel bằng tình báo

04:15 14/12/2025 04:15 14/12/2025

0

Trong nhiệm kỳ của ông Biden, Mỹ đã tạm thời hạn chế chia sẻ tình báo chiến trường với Israel vì lo ngại vi phạm luật chiến tranh và cách đối xử với tù nhân Palestine tại Gaza.

Gaza nong tro lai sau vu am sat lanh dao Hamas hinh anh

Gaza nóng trở lại sau vụ ám sát lãnh đạo Hamas

07:50 15/12/2025 07:50 15/12/2025

0

Hamas cảnh báo vụ Israel sát hại chỉ huy cấp cao Raed Saed đang đẩy thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza vào tình thế mong manh, đồng thời kêu gọi Mỹ buộc Israel tuân thủ cam kết.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý