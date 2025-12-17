Israel tiếp tục không kích Lebanon

Ngày 16/12, quân đội Israel tiếp tục mở thêm các cuộc không kích vào Lebanon, đẩy cao căng thẳng tại khu vực và làm gia tăng nguy cơ đổ vỡ lệnh ngừng bắn mong manh hiện nay giữa Israel và lực lượng Hezbollah.

Bộ Y tế Lebanon cho biết ít nhất 2 người đã thiệt mạng và khoảng 10 người khác bị thương trong 2 đợt không kích do không quân Israel tiến hành vào khu vực phía Nam Lebanon ngày 16/12.

Trong đó, cuộc tập kích vào khu vực quận Shouf, phía Nam thủ đô Beirut hồi chiều qua khiến một người chết và 5 người bị thương. Số thương vong còn lại gây ra bởi đòn không kích nhằm vào một chiếc xe ô tô tại khu vực Odaisseh, gần biên giới Israel - Lebanon, hồi sáng 16/12.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tối qua xác nhận không quân nước này đã tập kích vào 2 mục tiêu của Phong trào Hezbollah ở phía Nam Lebanon trong ngày 16/12, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Trước đó, IDF nhiều lần cáo buộc Hezbollah tái vũ trang và tăng cường sản xuất vũ khí, vi phạm lệnh ngừng bắn có hiệu lực tháng 11/2024 tại Lebanon.

Động thái của IDF khiến nhiều nhà phân tích khu vực lo ngại Israel có thể mở lại cuộc chiến vào Lebanon, tương tự như chiến dịch tấn công tổng lực hồi tháng 9-11/2024 khiến hàng nghìn thành viên Hezbollah thiệt mạng, trong đó có Tổng thư ký Hassan Nasrallah cùng nhiều quan chức cấp cao khác.