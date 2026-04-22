Quần bó sát đã chết?

Từng bị cho là "hết thời", quần legging đang xuất hiện trở lại trong đời sống hàng ngày với kiểu dáng và cách phối mới, không còn được mặc kiểu tùy tiện như trước đây.

Quần legging từng được nhiều người nổi tiếng ưa chuộng. Ảnh: Backgrid.

Quần legging từng bị tuyên bố "hết thời" và rời xa vị trí biểu tượng trong tủ đồ hiện đại. Năm ngoái, tờ Business of Fashion nhận định thời kỳ hoàng kim của quần bó sát đã kết thúc. New York Post cho rằng diện legging khiến người mặc "trông già đi". Trong khi đó, nhiều ý kiến khẳng định legging không còn phù hợp để mặc hàng ngày.

Không còn "thống trị"

Trước đây, legging xuất hiện rộng rãi trong nhiều hoàn cảnh, từ đi làm, đi chơi đến sinh hoạt thường ngày. Nhưng hiện nay, phạm vi sử dụng đã thu hẹp. Theo Deirdre Clemente, chuyên gia về lịch sử thời trang, kiểu quần này không còn giữ vai trò "thống trị" như giai đoạn trước.

Bà cho rằng đây là diễn biến mang tính chu kỳ của thời trang, bởi legging từng nhiều lần thịnh hành rồi thoái trào, từ phong cách beatnik thập niên 1960 đến trào lưu thể dục những năm 1980. Theo bà, không có kiểu trang phục nào duy trì vị thế trung tâm quá lâu, đặc biệt là khi người mặc luôn tìm kiếm sự mới mẻ về kiểu dáng.

Trong khi đó, The Washington Post cho rằng quần legging chưa bao giờ biến mất khỏi đời sống. Thay vì bị đào thải, món đồ quen thuộc này đang bước vào một giai đoạn chuyển mình, khi cách mặc và hoàn cảnh sử dụng dần thay đổi.

"Từ phòng tập đến đường phố, legging vẫn hiện diện, nhưng không còn được mặc một cách tùy tiện như trước, mà đòi hỏi sự lựa chọn và phối hợp chỉn chu hơn để phù hợp với nhịp chuyển của xu hướng mới", bài viết trên tờ báo Mỹ chỉ ra.

Những tranh luận về việc legging lỗi mốt phản ánh sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng, hơn là dấu chấm hết cho một xu hướng.

Quần legging từng "oanh tạc" các phòng gym cho đến đường phố. Ảnh: Backgrid.

Tại Mỹ, nhiều phụ nữ trẻ đang chuyển sang quần jeans dáng rộng hoặc các thiết kế thoải mái khác khi di chuyển, thay vì tiếp tục coi legging là lựa chọn mặc định như giai đoạn trước.

Song song đó, các thương hiệu athleisure (xu hướng thời trang kết hợp giữa đồ thể thao và trang phục thường ngày), vốn từng tăng trưởng mạnh nhờ legging, cũng ghi nhận dấu hiệu chững lại, buộc phải điều chỉnh chiến lược và mở rộng danh mục sản phẩm.

Sự điều chỉnh chiến lược của các thương hiệu cho thấy xu hướng giảm dần sự phụ thuộc vào legging. Thay vì tiếp tục coi đây là sản phẩm chủ lực, nhiều hãng đã chủ động chuyển hướng sang các dòng sản phẩm đa dạng hơn.

Năm 2025, Alo Yoga lấn sân sang phân khúc phụ kiện với túi xách da cao cấp; Lululemon mở rộng sang các thiết kế mang tính thời trang ứng dụng như cardigan, blazer và váy dài. Trong khi đó, Outdoor Voices, từng gắn liền với legging, lại chỉ ra mắt một mẫu mới là quần carpi (kiểu quần dài đến bắp chân hoặc mắt cá chân) đen tối giản, đồng thời chuyển trọng tâm sang dòng quần dáng rộng.

Tuy nhiên, legging vẫn giữ vị trí nhất định ở một số không gian cụ thể, đặc biệt là phòng tập. Tại các khu vực ở Mỹ như Manhattan, SoHo, West Village hay Flatiron, trang phục gồm áo ngắn kết hợp legging vẫn phổ biến trong các phòng gym cao cấp. Bên cạnh đó, tại Paris Fashion Week, legging cũng tiếp tục xuất hiện trong nhiều hình ảnh đường phố, cho thấy món đồ này chưa rời khỏi dòng chảy thời trang.

Thay đổi cách dùng

Khi quần bó sát dần mất vị thế, cách sử dụng cũng có sự thay đổi rõ rệt. Thay vì được mặc một cách tùy tiện trong mọi hoàn cảnh, món đồ này hiện được phối hợp có chủ đích hơn để phù hợp với từng không gian.

Doanh nhân Catherine Michelle cho biết tại London (Anh), legging thường được kết hợp với boots cao hoặc blazer, tạo tổng thể chỉn chu và phù hợp với môi trường đô thị. Cách tiếp cận này cho thấy quần bó sát không bị loại bỏ, mà đang được tái định vị trong cách mặc.

Kiểu quần legging có quai được ưa chuộng trở lại. Ảnh: camillecharriere/Instagram.

Bên cạnh đó, thị hiếu về kiểu dáng cũng ghi nhận sự dịch chuyển. Các thiết kế quần ôm sát, từng phổ biến trong nhóm Millennial (những người sinh năm 1981-1996), dần giảm sức hút, nhường chỗ cho những kiểu dáng mềm mại hơn như quần yoga ống loe mang hơi hướm Y2K.

Tuy nhiên, kiểu dáng này chủ yếu phù hợp với trang phục thường ngày, trong khi tại phòng tập, các thiết kế ôm sát vẫn chiếm ưu thế nhờ tính linh hoạt khi vận động.

Một xu hướng khác đang thu hút sự chú ý khác là sự trở lại của legging kiểu stirrup, thiết kế có quai dưới bàn chân từng phổ biến vào thập niên 1980. Trào lưu này lan truyền trên TikTok với mục tiêu làm sống lại quần legging trong năm 2026, đồng thời xuất hiện trở lại trong các bộ sưu tập của những thương hiệu như H&M và Gap. Việc hồi sinh những chi tiết cũ cho thấy legging vẫn có khả năng thích nghi và biến đổi theo xu hướng.

Nhìn chung, legging không còn giữ vị trí trung tâm như trước, nhưng vẫn hiện diện trong đời sống thời trang với vai trò linh hoạt hơn. Sự thay đổi không nằm ở việc món đồ này biến mất, mà ở cách nó được sử dụng và kết hợp. Song, trong bối cảnh xu hướng thời trang liên tục biến động, quan điểm legging có thể được mặc như quần, nhưng không thể được xem là quần tất vẫn bất biến.