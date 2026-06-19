Loại quả chua ngọt giải nhiệt, ăn ngon lạ miệng bán đầy chợ mùa hè

Thanh mai là loại trái cây quen thuộc mỗi dịp hè. Nhờ giàu chất chống oxy hóa, vitamin C và chất xơ, loại quả có vị chua ngọt đặc trưng này mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Thanh mai, hay còn gọi là dâu rừng, dương mai, là loại quả phổ biến của mùa hè. Ảnh: CFP.

Mùa hè là thời điểm quả thanh mai bước vào vụ thu hoạch. Những chùm quả đỏ tím mọng nước không chỉ hấp dẫn bởi hương vị chua ngọt đặc trưng mà còn được đánh giá là nguồn cung cấp nhiều dưỡng chất quý cho cơ thể.

Tuy nhiên, dù tốt cho sức khỏe, thanh mai không phải là thực phẩm có thể ăn tùy thích. Theo Tencent News, chuyên gia dinh dưỡng Chu Nam, khoa Dinh dưỡng lâm sàng, Bệnh viện Nhân dân số 6 Nam Thông (Trung Quốc), đã đưa ra những lưu ý quan trọng về việc tiêu thụ thanh mai.

Những lợi ích của quả thanh mai

Giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa

Anthocyanin tạo nên màu đỏ tím đặc trưng của thanh mai đồng thời là hoạt chất có khả năng chống oxy hóa mạnh. Chất này giúp trung hòa các gốc tự do, giảm tổn thương tế bào và góp phần làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể.

Hỗ trợ tiêu hóa, kích thích cảm giác ngon miệng

Thanh mai chứa nhiều axit hữu cơ tự nhiên cùng hàm lượng vitamin C khá dồi dào. Vị chua đặc trưng của loại quả này có thể kích thích tiết dịch vị, giúp quá trình tiêu hóa thức ăn diễn ra thuận lợi hơn. Nhờ đó, thanh mai được xem là lựa chọn phù hợp cho những người thường xuyên chán ăn hoặc cảm thấy ăn uống kém ngon miệng, đặc biệt trong những ngày thời tiết nóng bức.

Giúp giải nhiệt, giảm khát trong mùa hè

Quả thanh mai từ lâu được xem là loại trái cây thích hợp để sử dụng trong những ngày thời tiết nóng bức. Loại quả này có tác dụng kích thích tiết dịch cơ thể, giúp giảm cảm giác khô miệng, khát nước và mang lại cảm giác dễ chịu hơn trong mùa hè. Nhờ đặc tính thanh mát, thanh mai còn được nhiều người lựa chọn như món ăn giúp giải nhiệt, hỗ trợ cơ thể thích nghi tốt hơn với thời tiết nắng nóng.

Hỗ trợ ổn định huyết áp và bảo vệ tim mạch

Thanh mai là loại trái cây chứa hàm lượng kali khá dồi dào. Đây là khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động bình thường của tim, hỗ trợ quá trình trao đổi chất và cân bằng điện giải trong cơ thể.

Việc bổ sung kali hợp lý còn giúp hỗ trợ kiểm soát huyết áp, từ đó góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Ngoài ra, khoáng chất này cũng được cho là có tác động tích cực đến hệ thần kinh, giúp ổn định tâm trạng và giảm cảm giác căng thẳng.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng, làm đẹp da và chống lão hóa

Thanh mai chứa lượng chất xơ nhất định, giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ quá trình tiêu hóa và thúc đẩy đào thải các chất cặn bã ra khỏi cơ thể. Đây là yếu tố góp phần duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Bên cạnh đó, loại quả này còn giàu anthocyanin và vitamin C - những chất chống oxy hóa có khả năng bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do. Nhờ vậy, thanh mai có thể góp phần tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa và duy trì làn da khỏe mạnh.

Quả thanh mai có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: People Daily.

Ai nên thận trọng khi ăn thanh mai?

Mặc dù quả thanh mai là loại trái cây giàu dinh dưỡng, các nhóm người dưới đây cần thận trọng hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ khi ăn quả này.

Người mắc bệnh dạ dày

Thanh mai chứa nhiều axit hữu cơ nên có thể kích thích dạ dày tiết axit mạnh hơn. Những người bị viêm dạ dày, loét dạ dày hoặc thường xuyên trào ngược, ợ chua nên hạn chế ăn để tránh làm các triệu chứng trở nên nghiêm trọng hơn.

Người có chức năng thận suy giảm

Loại quả này chứa lượng kali tương đối cao (khoảng 149 mg/100 g). Với những người mắc bệnh thận hoặc suy giảm chức năng thận, việc tiêu thụ quá nhiều kali có thể làm tăng nguy cơ rối loạn điện giải, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Người cao tuổi và trẻ nhỏ

Thanh mai có hạt khá lớn. Nếu không cẩn thận, người già và trẻ em có thể gặp nguy cơ hóc nghẹn hoặc nuốt phải hạt gây ảnh hưởng đến đường tiêu hóa. Vì vậy, nên loại bỏ hạt trước khi ăn.

Nên ăn thanh mai như thế nào?

Chuyên gia dinh dưỡng Chu Nam khuyến cáo người trưởng thành chỉ nên ăn khoảng 300 g thanh mai mỗi ngày, tương đương khoảng 15-18 quả tùy kích thước. Trẻ em, người cao tuổi hoặc người có hệ tiêu hóa nhạy cảm nên giảm lượng ăn xuống khoảng một nửa.

Ngoài ra, sau khi ăn thanh mai nên súc miệng bằng nước sạch. Hàm lượng axit trong quả có thể làm ảnh hưởng đến men răng nếu tiếp xúc kéo dài. Tốt nhất nên đợi khoảng 30 phút rồi mới đánh răng để hạn chế nguy cơ mài mòn men răng.

Khi chọn mua, nên ưu tiên những quả tươi, còn nguyên vẹn, không bị dập nát. Thanh mai rất dễ hỏng nên cần bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và sử dụng trong vòng 2-3 ngày để đảm bảo chất lượng.

Các chuyên gia cũng lưu ý không nên vì yêu thích hương vị của loại quả này mà ăn quá nhiều trong một lần. Việc tiêu thụ quá mức có thể gây đầy bụng, đau bụng, tăng tiết axit dạ dày hoặc khiến đường huyết dao động ở những người mắc bệnh tiểu đường.