Cẳng chân gãy cong của cầu thủ Canada kinh hoàng như thế nào?

Tiền vệ Ismaël Koné nhiều khả năng sẽ phải chia tay World Cup 2026 sau pha va chạm nghiêm trọng. Thông tin ban đầu cho thấy tuyển thủ Canada có thể đã bị gãy chân.

Hình ảnh cẳng chân gãy cong của Ismaël Koné sau pha va chạm mạnh. Ảnh: The Sun.

Niềm vui chiến thắng lịch sử 6-0 của đội tuyển Canada trước Qatar tại World Cup 2026 đã không trọn vẹn khi tiền vệ Ismaël Koné gặp chấn thương nghiêm trọng và phải rời sân trên cáng trong trận đấu.

Sự cố xảy ra ở đầu hiệp hai khi Koné tranh chấp bóng với tiền vệ Assim Madibo bên phía Qatar. Sau pha tắc bóng quyết liệt, cầu thủ 24 tuổi lập tức nằm sân đau đớn, khiến các nhân viên y tế phải nhanh chóng vào sân sơ cứu.

Tình huống nghiêm trọng đến mức trận đấu bị gián đoạn khá lâu để đội ngũ y tế cố định phần chân bị thương của Koné trước khi đưa anh lên cáng rời sân. Chứng kiến đồng đội đau đớn, nhiều cầu thủ Canada không giấu được sự lo lắng.

Theo ESPN, Koné đã được chuyển thẳng tới bệnh viện sau trận đấu để tiến hành các kiểm tra chuyên sâu.

Một số nguồn tin cho biết tiền vệ này có thể đã bị gãy chân và nhiều khả năng sẽ phải trải qua ca phẫu thuật trong thời gian tới. Liên đoàn Bóng đá Canada chưa đưa ra kết luận chính thức, nhưng các dấu hiệu ban đầu khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Nếu chẩn đoán xấu nhất được xác nhận, World Cup 2026 gần như đã khép lại với cầu thủ sinh năm 2002.

Ismael Kone rời sân khi đã được cố định chân. Ảnh: Reuters.

Ismaël Koné là một trong những trụ cột quan trọng, được HLV Jesse Marsch xem là mắt xích quan trọng trong hệ thống chiến thuật của đội tuyển. Tại World Cup năm nay, anh đều đá chính trong hai trận đầu tiên của Canada.

Việc mất Koné không chỉ ảnh hưởng đến sức mạnh tuyến giữa mà còn khiến chiều sâu đội hình của Canada suy giảm đáng kể trong bối cảnh vòng knock-out đang đến gần.

Sau trận đấu, HLV Jesse Marsch thừa nhận đây là khoảnh khắc đau lòng với toàn đội. Nhà cầm quân người Mỹ cho biết các cầu thủ đều đang hướng về người đồng đội không may gặp chấn thương và hy vọng anh sẽ sớm hồi phục.

Hình ảnh gây xúc động nhất trận đấu không phải những bàn thắng. Sau khi ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0, Nathan Saliba đã giơ chiếc áo mang tên Koné để gửi lời động viên tới người đồng đội đang được chăm sóc y tế.

Trong ngày Canada tạo nên cột mốc lịch sử trên sân nhà, người hâm mộ lại chỉ mong nhận được tin tốt từ bệnh viện. Với nhiều người, kết quả chụp chiếu và chẩn đoán của Ismaël Koné lúc này còn quan trọng hơn cả chiến thắng 6-0 trước Qatar.

Chấn thương của Ismaël Koné khiến nhiều người hâm mộ liên tưởng đến một số vụ gãy chân nghiêm trọng từng gây chấn động làng bóng đá thế giới trong những năm gần đây.

Năm 2021, trung vệ Wesley Fofana khi đó khoác áo Leicester City đã gặp chấn thương kinh hoàng trong trận giao hữu trước mùa giải với Villarreal. Sau một pha vào bóng quyết liệt của đối phương, cầu thủ người Pháp nằm sân đau đớn và được đưa đi cấp cứu bằng cáng. Kết quả kiểm tra cho thấy Fofana bị gãy xương mác, buộc phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu gần một năm. Hình ảnh các đồng đội Leicester chết lặng trên sân khi chứng kiến chấn thương của Fofana có nhiều nét tương đồng với phản ứng của các tuyển thủ Canada sau khi Koné đổ gục xuống mặt cỏ.

Một trường hợp khác xảy ra vào tháng 9/2024 tại giải hạng Nhì Mexico. Tiền vệ kỳ cựu Christian "Hobbit" Bermúdez bị đối phương phạm lỗi dẫn tới chấn thương gãy hở xương chày và xương mác. Mức độ nghiêm trọng của tình huống khiến trọng tài lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp, trong khi Bermúdez được chuyển thẳng tới bệnh viện để phẫu thuật khẩn cấp. Vụ việc gây chấn động bóng đá Mexico và trở thành một trong những chấn thương đáng sợ nhất của năm.

Dù đội ngũ y tế chưa công bố kết quả chẩn đoán cuối cùng đối với Ismaël Koné, nhiều chuyên gia nhận định hình ảnh cầu thủ Canada được cố định chân ngay trên sân và chuyển thẳng tới bệnh viện là dấu hiệu thường thấy ở các ca gãy xương nghiêm trọng. Nếu những lo ngại ban đầu trở thành sự thật, Koné có thể phải đối mặt với quá trình hồi phục kéo dài nhiều tháng, tương tự những gì Wesley Fofana hay Christian Bermúdez từng trải qua.