Quả bóng Vàng sắp thay đổi

  • Thứ sáu, 29/5/2026 10:35 (GMT+7)
Ban tổ chức Quả bóng Vàng quyết định đưa lễ trao giải năm 2026 đến London nhằm kỷ niệm 70 năm ra đời danh hiệu cá nhân danh giá nhất bóng đá thế giới.

Quả bóng Vàng lần thứ 70 sẽ được trao tại London.

Lễ trao giải Quả bóng Vàng 2026 sẽ diễn ra tại London vào ngày 26/10, đánh dấu lần đầu tiên sự kiện này được tổ chức bên ngoài Paris kể từ khi trở lại dưới sự điều hành của tạp chí France Football.

Đây là quyết định mang ý nghĩa biểu tượng nhằm kỷ niệm 70 năm Quả bóng Vàng ra đời. London được lựa chọn để tri ân huyền thoại Stanley Matthews, người trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giành Quả bóng Vàng vào năm 1956.

Theo ban tổ chức, thủ đô nước Anh là địa điểm phù hợp để tôn vinh một trong những biểu tượng lớn nhất của bóng đá thế giới.

Matthews, biệt danh "Ảo thuật gia", dành phần lớn sự nghiệp khoác áo Stoke City và Blackpool. Ông ra sân hơn 800 trận, ghi 80 bàn thắng và cùng Blackpool vô địch FA Cup năm 1953.

Trước đây, Quả bóng Vàng chủ yếu được tổ chức tại Paris. Giai đoạn 2010-2015, lễ trao giải được chuyển đến Zurich sau khi France Football hợp nhất giải thưởng với FIFA. Sau khi hai bên tách ra, sự kiện quay trở lại Paris và từng có một kỳ đặc biệt được tổ chức tại tháp Eiffel năm 2017.

Ban tổ chức cho biết việc đưa lễ trao giải đến London chỉ mang tính tạm thời. Tuy nhiên, họ cũng để ngỏ khả năng Quả bóng Vàng sẽ tiếp tục được tổ chức ở các quốc gia khác trong tương lai khi sức ảnh hưởng của giải thưởng ngày càng mang tính toàn cầu.

Ousmane Dembele hiện là người giành Quả bóng Vàng gần nhất.

Ở hạng mục nam, tiền đạo Ousmane Dembele của PSG hiện là đương kim Quả bóng Vàng sau mùa giải thành công cùng đội bóng Pháp. Trong khi đó, Aitana Bonmati tiếp tục giữ vị thế số một ở bóng đá nữ khi bảo vệ thành công danh hiệu năm ngoái.

Cuộc đua Quả bóng Vàng 2026 đang nhận được nhiều sự chú ý. Harry Kane được xem là ứng viên sáng giá sau khi ghi tới 61 bàn trong 51 trận mùa này. Bên cạnh đó, Lamine Yamal, Declan Rice, Michael Olise hay Khvicha Kvaratskhelia cũng nằm trong nhóm cầu thủ được đánh giá cao.

Tuy nhiên, kết quả Champions League và đặc biệt là World Cup 2026 nhiều khả năng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định chủ nhân của Quả bóng Vàng năm nay.

Đào Trần

