PVN có tân chủ tịch

Ông Lê Ngọc Sơn, Tổng giám đốc PVN, được bổ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV PVN cho ông Lê Ngọc Sơn. Ảnh: PVN.

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam - PVN) vừa tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn đối với ông Lê Ngọc Sơn.

Quyết định bổ nhiệm được Thủ tướng Phạm Minh Chính trao tại Hội nghị tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2025 của PVN vào chiều 26/12.

Ông Lê Ngọc Sơn sinh năm 1972, là Thạc sĩ Công nghệ mỏ. Ông từng làm Trưởng ban Khai thác dầu khí PVN, sau đó làm Tổng giám đốc Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc trong gần 5 năm. Ông Sơn cũng từng đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc PVN, phụ trách lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí.

Từ tháng 3/2024, ông giữ chức Tổng giám đốc PVN.

Sau quyết định bổ nhiệm mới, ông Sơn sẽ kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc PVN.

Trước đó, người tiền nhiệm của ông Sơn tại PVN - ông Lê Mạnh Hùng - đã được giao quyền Bộ trưởng Công Thương hôm 22/12.

Trước đó một ngày, ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Công Thương được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh sơ bộ, năm 2025, PVN ghi nhận doanh thu hơn 1,1 triệu tỷ đồng , vượt 36% kế hoạch. Mức doanh thu này cao hơn 103.600 tỷ đồng , tương đương tăng 10% so với thực hiện năm ngoái.

Tập đoàn cũng hoàn thành kế hoạch nộp ngân sách cả năm trước 4 tháng, khoảng 165.900 tỷ đồng . Vốn chủ sở hữu của PVN tính tới cuối năm 2025 là 391.700 tỷ đồng .