PV GAS tiên phong mở rộng quy mô ngành khí Việt Nam

Trên hành trình hơn 3 thập kỷ hình thành và phát triển, PV GAS luôn nằm trong nhóm các doanh nghiệp có lợi nhuận tốt và ổn định, được sự đánh giá cao của các tổ chức trong nước và quốc tế.

Giai đoạn 2019-2023, tổng lợi nhuận trước thuế của PV GAS đạt trên 69.000 tỷ đồng . Đây cũng là một trong những doanh nghiệp duy trì tỷ lệ cổ tức hàng năm bằng tiền mặt cao (trên 30%).

Để đạt được thành quả vượt bậc liên tục qua các năm, các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đã được PV GAS kiểm soát, bám sát, giảm thiểu mức độ ảnh hưởng từ các yếu tố bất lợi, hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng đề ra.

Riêng trong 6 tháng đầu năm, PV GAS đã hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu kế hoạch quản trị được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) giao. Trong đó, doanh thu toàn Tổng công ty đạt 111% kế hoạch quản trị 6 tháng, tăng 12% so với cùng kỳ và xếp thứ 2 trong Tập đoàn. Lợi nhuận trước thuế đạt 129% kế hoạch quản trị 6 tháng và xếp thứ 3 trong Tập đoàn.

Đáng chú ý, tính đến tháng 6/2024, PV GAS đã nhập khẩu thành công 5 chuyến tàu LNG với tổng khối lượng hơn 300.000 tấn LNG, trong đó chủ yếu cung cấp cho các nhà máy điện trong giai đoạn cao điểm mùa khô năm 2024, góp phần bù đắp sản lượng khí nội địa đang sụt giảm nhanh. Sản lượng kinh doanh LPG cũng hoàn thành ở mức cao, tăng 38% so với cùng kỳ, góp phần bù cho doanh thu sụt giảm do tiêu thụ khí thấp. Công tác đầu tư xây dựng được triển khai tích cực, với giá trị giải ngân đạt 124% kế hoạch 6 tháng.

Trrước đó, trong năm 2023, doanh nghiệp cũng đã tích cực triển khai các dự án trọng điểm, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, tạo đà cho tăng trưởng.

Cụ thể, PV GAS đã chính thức đưa công trình Kho LNG Thị Vải vào kinh doanh, đồng thời nhập khẩu 330 triệu m3 khí LNG để phục vụ nhu cầu trong nước và cung cấp 240 triệu m3 khí LNG tái hóa cho các nhà máy điện để sản xuất trên 1,2 tỷ kWh điện, góp phần đảm bảo cung ứng điện trong cao điểm mùa khô.

Sự kiện này cũng đánh dấu cột mốc LNG nhập khẩu lần đầu tiên được sử dụng để sản xuất điện tại Việt Nam, cũng như được cung cấp cho các khách hàng công nghiệp.

Ngoài ra, PV GAS cũng tích cực triển khai các dự án khác như: Tách Ethane tại Dinh Cố, bồn chứa LPG Thị Vải, mở rộng/nâng công suất kho chứa LNG Thị Vải lên 3 triệu tấn/năm, tìm kiếm địa điểm để triển khai công tác chuẩn bị đầu tư kho LNG/LPG lạnh khu vực Bắc Bộ…

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, doanh nghiệp hàng đầu ngành khí vẫn tiếp tục nỗ lực thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó, tập trung các giải pháp về công tác cán bộ, quản trị biến động, linh hoạt thay đổi mô hình kinh doanh; đẩy mạnh và tăng cường các hoạt động hợp tác, kinh doanh quốc tế; phù hợp với xu thế chuyển dịch năng lượng và định hướng phát triển năng lượng xanh tại Việt Nam.

Thời gian qua, ngành công nghiệp khí đã và đang khẳng định là một thành phần quan trọng của nền kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng yêu cầu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Nhận thức được vai trò, sứ mệnh trong việc phát triển thị trường khí, sau hơn 3 thập kỷ nỗ lực và trưởng thành, PV GAS đã vươn lên trở thành doanh nghiệp chủ lực, dẫn dắt ngành công nghiệp khí, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi cơ chế, chính sách liên quan đến LNG chưa hoàn thiện.

PV GAS xác định đầu tư hạ tầng và phát triển kinh doanh LNG sẽ là động lực chính của doanh nghiệp trong thời gian tới, song song với việc tối ưu hóa sử dụng tài nguyên quốc gia.

Trong 6 tháng đầu năm, PV GAS cũng đã từng bước chuyển đổi mô hình kinh doanh nhằm tận dụng triệt để các lợi thế của Tổng công ty, phù hợp với tình hình thị trường mới và thông lệ kinh doanh quốc tế.

Hầu hết đơn vị kinh doanh đều đạt nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, sản lượng kinh doanh LPG của PV GAS đã đạt mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay, đạt 1,5 triệu tấn trong 6 tháng, tăng trưởng 38% so với cùng kỳ. Doanh thu từ kinh doanh LPG cán mốc 1 tỷ USD , tăng 9.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023, trong đó xuất khẩu và kinh doanh quốc tế đạt hơn 11.000 tỷ đồng .

Những kết quả đáng ghi nhận của PV GAS và ngành công nghiệp khí đã chứng tỏ sự quyết liệt, dám nghĩ dám làm, sự tự tin, bản lĩnh, luôn thích ứng đổi mới và khát vọng vươn tới tương lai.

PV GAS cũng luôn khẳng định chiến lược phát triển bền vững với định hướng tiếp tục giữ vững thị trường khí hiện hữu và phát triển thị trường khí mới theo hướng đa dạng hóa khách hàng, đáp ứng nhu cầu thị trường. Đồng thời, đa dạng hóa sản phẩm hóa dầu từ khí, đẩy mạnh chế biến sâu khí từ nguồn nội địa; phát triển quy mô thị trường khí; tiếp tục hoàn thiện mô hình kinh doanh, đẩy mạnh phát triển hạ tầng cung ứng sản phẩm khí...

Về cơ cấu sản phẩm, trong bối cảnh nguồn khí trong nước đang ngày càng suy giảm, LNG sẽ trở thành động lực tăng trưởng của PV GAS trong trung và dài hạn.

Liên quan công tác đầu tư xây dựng, PV GAS cũng không ngừng đẩy mạnh trên nguyên tắc đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng mục tiêu nuôi dưỡng phát triển và chiếm lĩnh thị trường.

Tổng công ty cũng sẽ tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghiệp khí với hệ thống kho cảng LNG/LPG trung tâm và đường ống vận chuyển kết nối đến các hộ tiêu thụ khắp cả nước. Đây là tiền đề cho việc gia tăng quy mô và lợi nhuận của PV GAS trong các năm tới.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng chủ động đề xuất với cấp có thẩm quyền và tham gia vào quá trình xây dựng các cơ chế chính sách cần thiết cho việc đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng và kinh doanh LNG, đặc biệt đối với việc kinh doanh LNG cho phát điện.

Bên cạnh đó, PV GAS sẽ từng bước vươn ra quốc tế nhằm đảm bảo sự phát triển chủ động, tối ưu và bền vững trong hoạt động sản xuất, kinh doanh khí và các sản phẩm khí.

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến ​​thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.