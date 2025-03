Vì sao Huế từ chối cấp phép hội thi chim chào mào?

Chiều 16/3, thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao thành phố (TP) Huế cho biết, đơn vị vừa có văn bản gửi UBND TP Huế về việc không cấp phép tổ chức hội thi chim chào mào theo đề xuất, xin phép của một doanh nghiệp.

Trước đó, một đơn vị doanh nghiệp tại Huế đã đề xuất cho phép tổ chức hội thi tiếng hót chim chào mào có quy mô lớn trong tháng 3 này, với phạm vi tham gia của người chơi chim cảnh ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Ngoài ra, mục đích hội thi nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2025 do Huế đăng cai.

Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế cho hay, chim chào mào là loài thuộc động vật rừng thông thường, có nguồn gốc hoang dã, tên khoa học là Pycnonotus Jocosus. Sau khi nhận được đề xuất, Sở đã tổ chức họp với nhiều đơn vị chức năng và cơ quan liên quan để lấy ý kiến về việc tổ chức cuộc thi chim này. Sau đó đi đến quyết định không cấp phép tổ chức hội thi.

Theo phân tích của Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế, tiêu chí thể lệ hội thi do đơn vị tổ chức đề xuất chưa quy định rõ ràng về việc các cá thể chim tham gia phải đảm bảo nguồn gốc hợp pháp. Do đó, chưa đủ điều kiện để xem xét đề nghị tổ chức. Mặt khác, việc tổ chức còn liên quan đến vấn đề pháp lý, nguồn gốc của chim, cũng như lo ngại việc làm này sẽ tiếp tay cho nạn đặt bẫy, tận diệt chim trời.

Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế cho rằng những cuộc thi như vậy chưa phù hợp với quy định pháp luật và định hướng phát triển Huế trở thành một trung tâm văn hóa, du lịch thân thiện với môi trường.

Vào năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế (nay là TP Huế) từng ban hành công văn hướng dẫn xử phạt các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã. Trong đó, mức xử phạt cao nhất là hành vi săn bắt, giết, nuôi, nhốt động vật rừng trái quy định của pháp luật, với mức phạt từ 5 đến 400 triệu đồng.

Lãnh đạo thành phố Huế cũng ban hành chỉ thị nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức các địa phương; tổ chức, đơn vị sử dụng các sản phẩm làm thực phẩm có nguồn gốc từ động vật rừng, chim trời...

Còn theo ông Lê Ngọc Tuấn, Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP Huế, người nuôi chào mào phải đảm bảo chim có nguồn gốc hợp pháp, có thông báo cho cơ quan kiểm lâm để theo dõi, quản lý, có sổ theo dõi chim. Trong khi đó, phần lớn chim chào mào nuôi làm cảnh hiện nay có nguồn gốctừ săn bắt trái phép trong tự nhiên. “Nếu cho phép tổ chức hội thi mà không kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc chào mào, điều này có thể vô tình khuyến khích hoạt động săn bẫy, bắt chim trái phép, vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã”, ông Tuấn lưu ý.

Cuối năm 2024 vừa qua, lực lượng Kiểm lâm TP Huế từng phát hiện, tịch thu, thả về môi trường tự nhiên gần 1.000 cá thể chim chào mào bị nhốt trong 7 thùng xốp giấu tại các nhà vệ sinh ở một bến xe khách của Huế. Số lượng lớn chim chào mào này không rõ nguồn gốc, xuất xứ, vô chủ...

