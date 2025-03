Hà Nội đầu tư gần 100 tỷ đồng thu gom toàn bộ nước thải hồ Tây

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thu gom nước thải xung quanh khu vực hồ Tây trên địa bàn quận Tây Hồ.

Dự án nhằm xây dựng hệ thống thu gom và các trạm bơm chuyển tiếp, kết nối vào hệ thống thu gom nước thải hồ Tây giai đoạn 1 và giai đoạn 2 làm cơ sở xây dựng hệ thống thoát nước thải riêng hoàn toàn cho khu vực xung quanh hồ Tây. Đồng thời đảm bảo khả năng phát triển, mở rộng kết nối hệ thống thoát nước của khu vực trong tương lai; chấm dứt hoàn toàn việc xả thải ô nhiễm vào hồ Tây góp phần cải thiện, phục hồi môi trường khu vực. Tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 99 tỷ đồng với nguồn vốn từ ngân sách quận Tây Hồ. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2025 đến 2027.

Quy mô dự án bao gồm hệ thống thoát nước nửa riêng (hệ thống giếng tách, cống bao tự chảy; trạm bơm chuyển tiếp; tuyến cống áp lực). Kích thước các công trình được tính toán đáp ứng lưu lượng lớn nhất theo quy hoạch, với khối lượng dự kiến là 3 trạm bơm chuyển tiếp, 20 giếng tách nước thải, 120 ga thăm kiểm tra, mạng lưới tuyến cống tự chảy có quy mô từ DN300 - D500 dài khoảng 6,9 km, mạng lưới tuyến cống áp lực có quy mô từ DN160 đến DN225 dài khoảng 0,9 km (Tuyến cống được sử dụng vật liệu phù hợp với điều kiện và đã được áp dụng tại các Dự án tại Việt Nam như ống uPVC, ống HDPE, ống BTCT...)

UBND thành phố Hà Nội giao UBND quận Tây Hồ làm chủ đầu tư. Các sở ban ngành liên quan sẽ phối hợp, hỗ trợ để đảm bảo dự án triển khai đúng tiến độ, chất lượng.

