PV GAS đầu tư 3,6 tỷ USD cho 40 dự án phục vụ ngành công nghiệp khí

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Huỳnh Quang Hải - Phó tổng giám đốc PV GAS cho biết trải qua 34 năm hình thành và phát triển, PV GAS luôn giữ vị trí chủ đạo trong ngành công nghiệp khí, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực quốc gia, hiện cung cấp 100% thị phần khí khô, 70% thị phần LPG và là nhà cung cấp khí duy nhất cho sản xuất điện, đạm, khách hàng công nghiệp.

PV GAS đã xây dựng cơ sở hạ tầng công nghiệp khí tương đối hoàn chỉnh và đồng bộ trên các khâu Thu gom - Nhập khẩu - Chế biến - Tồn trữ - Phân phối khí và các sản phẩm khí.

Để đạt được thành quả này, bên cạnh công tác vận hành an toàn các công trình khí, công tác kinh doanh và dịch vụ, thì công tác đầu tư là một trong những trụ cột được PV GAS rất chú trọng, qua đó từng bước hoàn chỉnh các mắt xích trong chuỗi giá trị của ngành công nghiệp khí Việt Nam.

Từ khi thành lập đến nay, PV GAS đã đầu tư và đưa vào vận hành khoảng 40 dự án với tổng giá trị tài sản khoảng 3,6 tỷ USD .

Vừa qua, Tổng công ty đã hoàn thành và đưa vào hoạt động nhiều dự án lớn, góp phần đáng kể vào việc gia tăng sản lượng, doanh thu như Dự án đường ống Nam Côn Sơn 2, Dự án đường ống Sao Vàng - Đại Nguyệt...

Đặc biệt, PV GAS đã đưa công trình Kho LNG 1 triệu tấn tại Thị Vải vào vận hành thương mại, chính thức ghi tên PV GAS vào bản đồ LNG toàn cầu, mở ra một thời kỳ phát triển mới của ngành công nghiệp khí Việt Nam.

Đến nay, Tổng công ty đã tiếp nhận 5 chuyến tàu LNG với khoảng 330 triệu m3 khí LNG để phục vụ nhu cầu trong nước; cung cấp 275 triệu m3 khí LNG tái hóa cho các nhà máy điện và khách hàng công nghiệp, góp phần đảm bảo cung ứng điện trong cao điểm mùa khô.

Hội nghị đầu tư và tài chính năm 2024 nhằm xem xét, thảo luận và đề xuất giải pháp cho công tác đầu tư và tài chính của Tổng công ty giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến 2035, nhằm phát huy, đẩy mạnh công tác "quản trị biến động, làm mới động lực cũ, bổ sung động lực mới" bằng các giải pháp cụ thể với phương châm "nói thật, làm thật và có hiệu quả thật".

Hội nghị chính là diễn đàn để các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung suy nghĩ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp ý kiến/giải pháp cụ thể nhằm góp phần đưa PV GAS phát triển bền vững, lớn mạnh và hội nhập quốc tế, tiếp tục đóng góp hiệu quả cho kinh tế xã hội, an toàn, an ninh của đất nước.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng giám đốc PV GAS Phạm Văn Phong nhấn mạnh mặc dù đối mặt nhiều thách thức, xuất hiện nhiều yếu tố phức tạp mới, song bằng nỗ lực và sự quyết tâm, Tổng công ty đã hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng và đưa các dự án vào vận hành an toàn, chất lượng, đảm bảo mục tiêu đầu tư.

"Kết quả giải ngân cho công tác đầu tư xây dựng hoàn thành vượt kế hoạch được Tập đoàn giao hàng năm và có tăng trưởng so với giai đoạn trước. Công tác tài chính đã đảm bảo nguồn vốn đầy đủ cho hoạt động đầu tư. Công tác góp vốn đầu tư vào các công ty con đã đạt được những kết quả khích lệ, số công ty có vốn góp của Tổng công ty đều hoạt động ổn định trong thời gian qua", ông Phong nói.

Với những yêu cầu, khó khăn mới và gay gắt hơn, ban lãnh đạo PV GAS đề nghị ban điều hành tiếp tục bám sát các nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị để triển khai chiến lược đầu tư của Tổng công ty trong giai đoạn tới; đồng thời tiếp tục theo dõi, cập nhật và hoàn thiện để phù hợp với các Quy hoạch có liên quan, phù hợp với định hướng xây dựng chiến lược phát triển của Tổng công ty đến năm 2030, định hướng đến năm 2050.

PV GAS cần phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 5 năm 2021-2025 đã được Hội đồng thành viên Tập đoàn phê duyệt. Trước mắt, Tổng công ty ưu tiên nguồn lực triển khai và hoàn thành các dự án trọng điểm cũng như nghiên cứu, phát triển các dự án mới trong trung và dài hạn.

Đặc biệt, ban lãnh đạo PV GAS được yêu cầu tiếp tục theo dõi, cập nhật, hoàn thiện và bám sát cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt phương án huy động vốn để đảm bảo nhu cầu vốn cho các dự án đầu tư.

