Dầu vón cục dạt vào bờ biển Huế gấp 10 lần ước tính ban đầu

Chiều 3/3, thông tin từ UBND huyện Phú Lộc (TP Huế) cho biết, qua gần 10 ngày ra quân xử lý, làm sạch bờ biển, lượng dầu vón cục tràn vào bờ được lực lượng chuyên môn, chính quyền địa phương, người dân, đoàn viên, thanh niên thu gom được lên đến khoảng 255 tấn, vượt gấp gần 10 lần so với ước tính sơ bộ ban đầu.

Theo UBND huyện Phú Lộc, trong những ngày qua, địa phương huy động hơn 1.600 lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự, chính quyền cơ sở, đoàn viên, thanh niên cùng người dân địa phương tổ chức thu gom hàng trăm tấn dầu vón cục như hắc ín tràn vào bờ, nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường biển, hệ sinh thái ven bờ, hoạt động du lịch và đời sống người dân.

Qua triển khai lực lượng xử lý, lượng dầu vón cục được phát hiện phân bố trên chiều dài khoảng 17 km dọc bờ biển thuộc địa bàn xã Lộc Vĩnh và thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc).

Trước đó, vào sáng ngày 24/2, lực lượng chức năng trong quá trình tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự ven biển huyện Phú Lộc đã phát hiện rất nhiều mảnh dầu vón cục màu đen trôi dạt dày đặc vào bờ. Thời điểm mới phát hiện sự cố, cơ quan chức năng đánh giá và ước tính lượng dầu trôi dạt vào bờ biển cần thu gom, xử lý khoảng 30 tấn. Tuy nhiên, lượng dầu được thu gom sau đó là rất lớn, cần nhiều nhân lực, thời gian để xử lý triệt để.

Sau đó, lực lượng chức năng của TP Huế, huyện Phú Lộc, các địa phương ven biển phối hợp với Trung tâm SOS môi trường và Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung khẩn trương tiến hành thu gom dầu vón cục.

Liên quan sự cố dầu vón cục tràn bờ tại vùng biển huyện Phú Lộc, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Huế (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) cũng đã tiến hành quan trắc chất lượng nước biển ven bờ có dầu vón cục xuất hiện thuộc huyện Phú Lộc

Đơn vị chức năng của Sở này đã lấy mẫu nước biển tại 4 vị trí, gồm khu vực gần quán Hoàng Nhi, Đồn Biên phòng Lăng Cô, khu dự án du lịch sinh thái Minh Viễn, khu vực khách sạn Angsana (khu du lịch Laguna).

Kết quả thử nghiệm mẫu do Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường TP Huế thực hiện, so sánh, đối chiếu theo QCVN 10:2023/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển cho thấy, thông số pH và dầu mỡ khoáng đều đạt quy chuẩn. Cụ thể, các thông số dầu mỡ khoáng tại 4 vị trí lấy mẫu đều dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp thử nghiệm.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế cho biết, cơ quan chức năng thuộc Sở sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến vụ việc, tiến hành quan trắc chất lượng môi trường nước biển ven bờ khu vực Lăng Cô, Lộc Vĩnh nhằm đảm bảo an toàn môi trường tự nhiên nơi đây.

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến ​​thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.