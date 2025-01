Sáng nay, một màu tím tiếp tục bao trùm toàn bộ Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ và các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Đây là ngưỡng ô nhiễm rất nghiêm trọng với khuyến cáo mọi người nên hạn chế tham gia các hoạt động ngoài trời, cần đeo khẩu trang chống bụi mịn khi ra ngoài, rửa mắt, mũi, súc họng bằng nước muối sinh lý.

Tại Thủ đô Hà Nội, cả ba hệ thống theo dõi chất lượng không khí của Bộ Tài nguyên và Môi trường, PAM Air và Đại sứ quán Mỹ đều ghi nhận mức độ ô nhiễm màu tím. Trong khi 4 điểm đo ở Thái Nguyên phổ biến ở mức tím và đỏ. Các điểm đo khác ở Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam cũng ở mức tím.

Ô nhiễm cũng ghi nhận nghiêm trọng ở các địa phương có hoạt động làng nghề, sản xuất công nghiệp phát triển như Vĩnh Phúc, Phú Thọ với ngưỡng ô nhiễm từ đỏ tới tím.

Ứng dụng theo dõi chất lượng không khí toàn cầu Air Visual ghi nhận Hà Nội ô nhiễm không khí nhất thế giới sáng nay, vượt qua cả những điểm đen ô nhiễm không khí của thế giới như thành phố Lahore của Pakistan hay Delhi của Ấn Độ.

Điều nguy hiểm trong các đợt ô nhiễm không khí lần này là ô nhiễm thường kéo dài cả ngày, làm gia tăng tác động của ô nhiễm đến sức khoẻ của con người.

Theo hệ thống theo dõi chất lượng không khí của Đại sứ quán Mỹ, tình hình ô nhiễm không khí nghiêm trọng ở Hà Nội còn có thể kéo dài ít nhất trong một tuần tới, khi điều kiện khí tượng tiếp tục không thuận lợi cho việc phát tán chất ô nhiễm.

Theo quy luật, tình hình ô nhiễm không khí chỉ được cải thiện khi có gió mùa đông bắc tràn về. Những ngày này, chất lượng không khí được cải thiện nhưng liền sau đó, các đợt ô nhiễm không khí thường tiếp tục tái diễn và kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ mọi người, nhất là người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh hô hấp, tim mạch.

Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đang trong mùa ô nhiễm không khí nghiêm trọng, thường kéo dài từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau. Vào thời gian này, do điều kiện thời tiết không thuận lợi nên chất ô nhiễm không phát tán được mà tập trung ở tầng sát mặt đất, gây ô nhiễm không khí rất nghiêm trọng.

