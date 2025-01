Phó thủ tướng yêu cầu có giải pháp kịp thời xử lý ô nhiễm không khí

Chiều 2/1, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp về đề xuất chính sách khuyến khích phát triển phương tiện sử dụng điện, năng lượng xanh.

Trước tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng, nhất là tại các thành phố lớn, Phó thủ tướng nhấn mạnh, cần có giải pháp tổng thể để giảm các nguồn gây ô nhiễm, trong đó các phương tiện giao thông sử dụng xăng, dầu.

"Đây là trách nhiệm của Nhà nước đối với người dân và phải có những hành động cụ thể, kịp thời", Phó thủ tướng bày tỏ, đồng thời cho rằng, đã đến lúc các bộ, ngành phải đề xuất chính sách tổng thể, lộ trình cụ thể tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành vi, nhằm hạn chế phương tiện giao thông sử dụng xăng, dầu và chuyển sang phương tiện giao thông xanh.

Theo Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn, Bộ GTVT đã xây dựng, ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến kiểm soát khí thải phương tiện sử dụng xăng dầu. Bộ GTVT xác định phương tiện giao thông sử dụng điện là phương án tối ưu để thay thế phương tiện sử dụng xăng, dầu.

Đáng chú ý, thành phố Hà Nội và TP.HCM đang xây dựng phương án chuyển đổi phương tiện giao thông công cộng sử dụng xăng dầu sang sử dụng điện, nhiên liệu xanh. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của các doanh nghiệp xe buýt là chi phí đầu tư lớn nhưng chưa thể tiếp cận nguồn tài chính xanh, chưa có quy định liên quan đến cho thuê tài chính đối với phương tiện giao thông công cộng.

Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT tiếp tục nghiên cứu, xây dựng thực hiện nhanh hơn, sớm hơn các quy chuẩn, tiêu chuẩn cao hơn về khí thải đối với phương tiện giao thông sản xuất trong nước và nhập khẩu; chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông cá nhân, công cộng sử dụng xăng, dầu sang sử dụng điện, nhiên liệu xanh.

Đồng thời, ông cũng lưu ý đến việc phải ràng buộc trách nhiệm của các địa phương trong việc ban hành chính sách quản lý phương tiện giao thông đối với các khu vực ô nhiễm không khí trên địa bàn.

Bộ TN&MT khẩn trương hoàn thiện, sớm ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn về khí thải đối với phương tiện giao thông đang lưu hành; tiêu chí xác định những khu vực, địa bàn có chỉ số ô nhiễm không khí cao cần thực hiện các giải pháp hạn chế phương tiện giao thông gây ô nhiễm, chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh…

Bộ Công Thương rà soát lộ trình về chuyển đổi nhiên liệu phù hợp với tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông lưu hành tại Việt Nam; đề xuất chính sách khuyến khích và lộ trình sử dụng nhiên liệu xanh, sạch; nghiên cứu, đánh giá, đề xuất giá bán điện lúc cao điểm và thấp điểm đối với các trạm sạc…

Các địa phương, nhất là thành phố Hà Nội, TP.HCM, khẩn trương phối hợp với Bộ GTVT rà soát, cập nhật quy hoạch hạ tầng giao thông (tuyến, đường, bến, điểm đỗ) để khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông xanh vào quy hoạch chung của địa phương.

