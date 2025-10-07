PV GAS SE tiên phong sản xuất, hợp tác và đổi mới công nghệ

Hơn 2 thập kỷ hình thành và phát triển, Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ (PV GAS SE) đã khẳng định vai trò huyết mạch trong chuỗi giá trị khí của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS).

Không chỉ giữ sứ mệnh vận chuyển dòng khí từ đại dương vào đất liền, PV GAS SE còn kiến tạo những bước đột phá trong sản xuất kinh doanh, mở rộng hợp tác và ứng dụng công nghệ hiện đại, đóng góp to lớn cho sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp khí Việt Nam

Sức mạnh từ hiệu quả sản xuất và bản sắc văn hóa

Trải qua nhiều giai đoạn, PV GAS SE luôn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và bền vững, bất chấp những biến động của thị trường năng lượng. Từ những ngày đầu chỉ quản lý một số trạm khí và tuyến ống đầu tiên, đến nay đơn vị đã trở thành trụ cột trong chuỗi giá trị khí của PV GAS.

Khí do PV GAS SE vận chuyển và phân phối không chỉ góp phần đảm bảo nguồn nhiên liệu ổn định cho sản xuất điện và phân bón - hai ngành kinh tế then chốt, mà còn đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng và an ninh lương thực quốc gia. Thành công ấy là minh chứng rõ nét cho năng lực quản trị, sự bền bỉ và tầm nhìn chiến lược của đơn vị.

Chỉ vài khách hàng thời kỳ đầu, PV GAS SE đã xây dựng và phát triển mạng lưới tiêu thụ khí ngày càng đa dạng, bao gồm nhiều khách hàng trọng điểm của nền kinh tế.

Với phương châm "cung cấp sản phẩm khí cùng dịch vụ và chất lượng tốt nhất", PV GAS SE không chỉ là nhà vận hành hạ tầng khí mà còn là mắt xích tin cậy, gắn kết giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng năng lượng. Việc liên tục mở rộng hợp tác, đặc biệt với các nhà máy điện khí hiện đại, đã củng cố vị thế tiên phong và mở ra không gian phát triển mới cho đơn vị.

Nhưng điều làm nên giá trị bền vững của PV GAS SE không chỉ là hiệu quả kinh doanh. Công ty được công nhận là một trong 4 đơn vị của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đạt chuẩn Văn hóa Kinh doanh Việt Nam năm 2024. Đây là minh chứng rõ nét cho sự phát triển hài hòa giữa năng lực vận hành và những giá trị văn hóa cốt lõi.

PV GAS SE được đánh giá cao ở nhiều tiêu chí như lãnh đạo gắn tăng trưởng với trách nhiệm xã hội - môi trường, thượng tôn pháp luật, đạo đức kinh doanh minh bạch và xây dựng môi trường làm việc sáng tạo, chuyên nghiệp.

PV GAS SE nhận danh hiệu "Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2024".

Chính sự kết hợp giữa hiệu quả kinh doanh vượt trội và nền tảng văn hóa vững chắc đã tạo nên niềm tin sâu sắc từ đối tác, khách hàng và cộng đồng. Đây là sức mạnh để PV GAS SE không ngừng tiên phong, khẳng định uy tín, và vươn xa hơn trên hành trình phát triển bền vững cùng PV GAS và đất nước.

Ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo - khẳng định trí tuệ PV GAS SE

Một trong những dấu ấn quan trọng của PV GAS SE là xây dựng được đội ngũ chuyên gia kỹ thuật chất lượng cao, làm chủ nhiều công nghệ tiên tiến và phần mềm mô phỏng chuyên dụng như OLGA, HYSYS.

Nhờ đó, nhiều hạng mục khảo sát, tính toán công nghệ hay sửa chữa phức tạp vốn phải thuê chuyên gia nước ngoài, nay đã được thực hiện ngay trong nội bộ, giúp tiết kiệm chi phí, rút ngắn tiến độ và gia tăng hiệu quả vận hành.

Đặc biệt, hàng loạt sáng kiến tiêu biểu đã mang lại giá trị kinh tế - kỹ thuật to lớn, tiêu biểu như ứng dụng phần mềm hải đồ trong giám sát tuyến ống; giải pháp tiếp nhận và vận hành hệ thống Nam Côn Sơn 2 - giai đoạn 2; sáng kiến tăng lưu lượng khí Thiên Ưng; kỹ thuật xử lý rò rỉ khí bằng Epoxy Clamp; tối ưu hóa áp suất và nhiệt độ đường ống để nâng cao hiệu suất vận chuyển; hay giải pháp nội địa hóa vật tư, phụ tùng thay thế cho các hạng mục quan trọng.

Mỗi sáng kiến không chỉ là minh chứng cho trí tuệ và bản lĩnh của đội ngũ kỹ sư PV GAS SE, mà còn góp phần nâng tầm năng lực công nghệ của PV GAS trong toàn ngành.

PV GAS SE đang từng bước chuyển mình từ một đơn vị chuyên vận hành sang mô hình dịch vụ vận hành công nghiệp khí trên phạm vi toàn quốc. Định hướng này vừa bảo đảm sự an toàn, hiệu quả của hệ thống khí, vừa mở rộng cơ hội phát triển trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật năng lượng.

Hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại cùng nền tảng đổi mới sáng tạo liên tục đã, đang và sẽ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của PV GAS SE trong việc đảm bảo an ninh năng lượng và an ninh lương thực quốc gia.

Người lao động PV GAS SE vinh dự tham gia Buổi gặp mặt giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đoàn đại biểu người lao động tiêu biểu của ngành dầu khí.

Những thành tựu vượt trội của PV GAS SE đã được Nhà nước, các Bộ, ngành, Petrovietnam và PV GAS ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý.

Không chỉ tập thể, mà nhiều cá nhân tiêu biểu của PV GAS SE cũng đã được vinh danh ở các giải thưởng uy tín toàn quốc, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần cống hiến của đội ngũ lao động trẻ. Đó chính là niềm tự hào, là minh chứng cho sức mạnh con người - yếu tố quyết định trong mọi thành công.

Hành trình của PV GAS SE là câu chuyện về sự bền bỉ, sáng tạo và tiên phong. Từ những bước đi đầu tiên trong hệ thống khí Việt Nam đến vai trò tiên phong trong kỷ nguyên LNG, PV GAS SE đã, đang và sẽ tiếp tục vận chuyển không chỉ dòng khí, mà còn vận chuyển niềm tin, khát vọng và một tương lai xanh, bền vững cho đất nước.