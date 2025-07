PV GAS duy trì tăng trưởng trong 7 tháng đầu năm

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) ghi nhận doanh thu hợp nhất trong 7 tháng tăng 8%, lợi nhuận trước thuế tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái, bất chấp các thách thức lớn chưa từng có.

Ngày 25/7, PV GAS tổ chức Hội nghị sơ kết công tác các tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2025.

Trong đó, nhìn lại 7 tháng đầu năm, lãnh đạo PV GAS cho biết đã đối diện với những thách thức lớn chưa từng có. Giá dầu giảm khoảng 15% so với cùng kỳ 2024, nguồn khí trong nước suy giảm mạnh, lượng khí huy động cho điện giảm tới 18,5%, sản lượng điện khí chỉ còn chiếm 6,5% tổng sản lượng điện toàn quốc do sự cạnh tranh của các nguồn điện khác. Sự bất ổn chính trị trên thế giới và các xu hướng chuyển dịch thương mại cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của tổng công ty.

Dù vậy, PV GAS vẫn kiên định các mục tiêu quản trị, đảm bảo công tác sản xuất kinh doanh an toàn, liên tục. Kết quả, sản lượng kinh doanh LPG/LNG tăng trưởng 26% so với cùng kỳ, bù đắp kịp thời cho sự sụt giảm của mảng điện khí. Doanh thu hợp nhất 7 tháng tăng 8%, lợi nhuận trước thuế tăng 14% so với cùng kỳ 2024.

Bức tranh kinh doanh đã phản ánh các điều chỉnh kịp thời trong công tác hoạch định và xây dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của tổng công ty.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, PV GAS cũng chú trọng các hoạt động đầu tư và chuẩn bị đầu tư. Trong đó, một loạt dự án xây dựng hạ tầng chiến lược đang được tập trung như dự án mở rộng, nâng công suất kho chứa LNG Thị Vải lên 3 triệu tấn/năm; dự án tách ethane tại Dinh Cố; dự án kho cảng nhập LNG Sơn Mỹ và kho LNG Bắc Bộ/Bắc Trung Bộ; dự án nâng công suất đường ống Phú Mỹ - TP.HCM, dự án cấp khí cho nhà máy điện Long An 1-2; dự án kho LPG lạnh tại Hải Phòng...

Đây được xem là các bước tạo đà cần thiết, đảm bảo cho phát triển dài hạn của PV GAS, trên cơ sở phát huy các thế mạnh về đầu tư và tiềm lực tài chính của tổng công ty.

Tại hội nghị, Chủ tịch HĐQT PV GAS Nguyễn Thanh Bình đã có phát biểu chỉ đạo về chiến lược phát triển của tổng công ty đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050, bám sát chiến lược phát triển Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ XI, khẳng định mục tiêu đưa PV GAS tiếp tục giữ vững vai trò doanh nghiệp trụ cột trong ngành năng lượng khí Việt Nam và từng bước vươn tầm khu vực.

Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh trong giai đoạn tới, PV GAS cần kiên định mục tiêu tăng trưởng bền vững, phát triển thị trường khí một cách linh hoạt, hiệu quả và có chiều sâu; đẩy mạnh đổi mới mô hình quản trị; đầu tư đồng bộ cho hạ tầng LNG, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế; đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng văn hóa doanh nghiệp hiện đại, chuyên nghiệp, mang bản sắc riêng của PV GAS. Đây chính là nền tảng để PV GAS hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng trong thập kỷ mới.

Hội nghị nhận định trong 5 tháng cuối năm 2025, tính bất ổn cùng khó khăn có chiều hướng tăng cao. Tuy nhiên, ban lãnh đạo cũng xác định rõ trọng trách, mục tiêu, toàn thể lãnh đạo và cán bộ chủ chốt quyết tâm đồng lòng, vượt khó, siết chặt kỷ luật, tối ưu hóa nguồn lực, đẩy mạnh kinh doanh, quản trị tài chính, nắm bắt mọi cơ hội để hoàn thành kế hoạch quản trị mà Petrovietnam giao.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Bình và Tổng giám đốc Phạm Văn Phong đề nghị toàn thể cán bộ, người lao động PV GAS phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao, bám sát các giải pháp sản xuất kinh doanh trọng tâm trong 5 tháng cuối năm. Đồng thời, tiếp tục lan tỏa văn hóa lao động PV GAS - một giá trị nền tảng tạo nên sức mạnh nội lực - nhằm hiện thực hóa mục tiêu năm 2025, góp phần đảm bảo tăng trưởng chung của tập đoàn và đất nước.