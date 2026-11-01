PV GAS 'ngồi trên đống tiền'

Đến cuối tháng 9, PV GAS đang nắm giữ hơn 50.800 tỷ đồng tiền, các khoản tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn (chủ yếu là tiền gửi), tương đương gần một nửa tài sản.

PV GAS báo lãi 9 tháng 13.595 tỷ đồng, vượt kế hoạch cả năm hơn 4.500 tỷ đồng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Tổng công ty Khí Việt Nam - PV GAS (HoSE: GAS) ghi nhận doanh thu thuần gần 39.708 tỷ đồng , tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt gần 6.219 tỷ đồng, tăng gần 52%, nhờ việc cải thiện giá vốn. Biên lợi nhuận gộp theo đó nâng từ 11,5% lên 15,7%.

Đáng chú ý, các khoản chi phí hoạt động của PV GAS đồng loạt giảm trong kỳ. Chi phí bán hàng giảm gần 25%, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp giảm gần 33%.

Ở chiều ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính tăng gần 26% lên hơn 499 tỷ đồng . Chi phí tài chính ghi nhận khoảng 98 tỷ đồng , trong đó chi phí lãi vay chiếm hơn 65 tỷ đồng .

Sau khi trừ các khoản chi phí và thuế, PV GAS báo lãi sau thuế gần 4.569 tỷ đồng , tăng gần 75% so với cùng kỳ năm 2025.

Giải trình về kết quả kinh doanh, PV GAS cho biết lợi nhuận quý III tăng mạnh chủ yếu nhờ diễn biến thuận lợi của giá dầu và sản lượng khí tiêu thụ.

Cụ thể, giá dầu Brent bình quân trong quý đạt khoảng 97 USD /thùng, tăng 28 USD /thùng so với mức 69 USD /thùng cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh yếu tố giá, sản lượng kinh doanh khí khô và LNG trong quý cũng tăng khoảng 24% so với cùng kỳ, góp phần cải thiện kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Nhờ những yếu tố trên, lợi nhuận gộp tăng nhanh hơn đáng kể so với doanh thu, trong khi chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều được tiết giảm.

LỢI NHUẬN PV GAS TĂNG MẠNH NHỜ GIÁ VỐN GIẢM KQKD hàng quý của PV GAS; Nguồn: BCTC DN. Nhãn I/2025 II III IV I/2026 II III Doanh thu thuần tỷ đồng 25675 30080 35690 43683 38020 43249 39708 Lợi nhuận sau thuế

2763 4809 2613 1387 2994 6021 4569

Lũy kế 9 tháng, PV GAS ghi nhận doanh thu thuần gần 120.977 tỷ đồng , tăng hơn 32%. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 13.595 tỷ đồng , tăng hơn 33%.

Xét theo cơ cấu doanh thu, hoạt động kinh doanh khí khô và LNG tiếp tục đóng góp lớn nhất với gần 68.804 tỷ đồng , tăng khoảng 51% so với cùng kỳ, chiếm gần 57% tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Doanh thu bán LPG đạt hơn 46.066 tỷ đồng , tăng gần 3%, trong khi doanh thu bán condensate đạt hơn 1.224 tỷ đồng , tăng khoảng 64%. Ngược lại, doanh thu bán CNG giảm khoảng 5%, còn gần 816 tỷ đồng .

Năm 2026, PV GAS đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất khoảng 142.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 9.019 tỷ đồng .

Như vậy, sau 3 quý, doanh nghiệp đã thực hiện được hơn 85% kế hoạch doanh thu và vượt 50% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm, tương đương vượt kế hoạch lợi nhuận khoảng 4.576 tỷ đồng .

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9, tổng tài sản của PV GAS đạt hơn 105.020 tỷ đồng , tăng khoảng 12% so với đầu năm.

Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt hơn 15.541 tỷ đồng , còn các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt gần 35.270 tỷ đồng , chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn.

Tổng cộng, doanh nghiệp đang nắm giữ hơn 50.800 tỷ đồng tiền, các khoản tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn, tương đương khoảng 48% tổng tài sản.

Lượng tiền gửi lớn cũng mang lại nguồn thu đáng kể. Riêng 9 tháng đầu năm, PV GAS ghi nhận gần 1.116 tỷ đồng lãi tiền gửi và cho vay.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả của doanh nghiệp đạt khoảng 30.402 tỷ đồng , trong đó tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, dài hạn vào khoảng 4.261 tỷ đồng .

Vốn chủ sở hữu đạt hơn 74.618 tỷ đồng , bao gồm gần 32.804 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và gần 15.975 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.