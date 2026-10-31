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Kinh doanh

Giá xăng giảm trong đêm xuống còn 24.000 đồng/lít

  • Thứ bảy, 31/10/2026 23:50 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Trong kỳ điều chỉnh giá từ 0h ngày 1/11, giá xăng E5 RON 92 và E10 RON 95 lần lượt giảm xuống còn 24.220 đồng/lít và 24.150 đồng/lít.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa có quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng, áp dụng từ 0h ngày 1/11. Đợt điều hành được đưa ra khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 45/2026 quy định thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại ở mức 0%, áp dụng từ ngày 1/11 đến hết ngày 31/3/2027.

Cụ thể, cơ quan điều hành đã quyết định giảm 1.800 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và giảm 1.580 đồng/lít với xăng E10 RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 24.220 đồng/lít và xăng E10 RON 95 là 24.150 đồng/lít.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không thực hiện trích lập hay chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Mặt hàng Giá mới (đồng/lít, kg) Thay đổi (đồng/lít, kg)
Xăng E5 RON 92 24.220 -1.800
Xăng E10 RON 95 24.150 -1.580
Dầu diesel 30.240 0
Dầu mazut 23.590 0

Trước đó, ngày 31/10, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 45/2026 quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, căn cứ Nghị quyết số 19/2026 của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Theo đó, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2025, thuế suất áp dụng với xăng khoáng thông thường là 10%, xăng E5 là 8% và xăng E10 là 7%. Khi thuế suất về 0%, cả 3 mặt hàng sẽ được giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với mức giảm khác nhau tùy loại xăng.

Giá xăng lên hơn 26.000 đồng/lít

Trong kỳ điều chỉnh giá từ 15h ngày 29/10, giá xăng E5 RON 92 và E10 RON 95 lần lượt tăng lên 26.020 đồng/lít và 25.730 đồng/lít, trong khi giá dầu diesel vượt 30.000 đồng/lít.

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Minh Khánh

xăng Nhiên liệu sinh học dầu công thương thuế

  • Nhiên liệu sinh học

    Là loại nhiên liệu được hình thành từ các hợp chất có nguồn gốc động thực vật (sinh học) như mỡ động vật, dầu dừa, ngũ cốc (lúa mỳ, ngô, đậu tương…), chất thải trong nông nghiệp (rơm rạ), chất thải công nghiệp (mùn cưa, gỗ thải…). Nhiên liệu sinh học có thể được phân ra thành 3 loại gồm diesel sinh học, xăng sinh học, khí sinh học. Ưu điểm nổi bật của nhiên liệu sinh học so với nhiên liệu truyền thống là thân thiện với môi trường đồng thời là nguồn nhiên liệu tái sinh.

    Bạn có biết: Tại Việt Nam, nhiên liệu sinh học là xăng E5 sẽ được thay thế cho xăng khoáng A 92 kể từ ngày 1/1/2018.

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