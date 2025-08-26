Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
PSG đồng ý bán Donnarumma cho Man City

  • Thứ ba, 26/8/2025 06:26 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

PSG và Manchester City đạt thỏa thuận chuyển nhượng Gianluigi Donnarumma với giá khoảng 30 triệu euro, sau khi thủ môn người Italy cũng đồng ý các điều khoản cá nhân với CLB chủ sân Etihad.

Manchester City chiêu mộ Gianluigi Donnarumma với giá 30 triệu euro từ PSG.

Thông tin từ L’Équipe cho biết, Manchester City đạt thỏa thuận về mặt nguyên tắc với cả PSG lẫn Donnarumma. Các quan chức tại Etihad hy vọng có thể công bố vụ Donnarumma ngay trong tuần này.

Ban lãnh đạo Man City và cá nhân Pep Guardiola xem đây là cơ hội hiếm có trên thị trường để sở hữu một thủ môn chất lượng, dù trước đó CLB đã ký hợp đồng với James Trafford từ Burnley. Ở tuổi 26, Donnarumma vẫn là một trong những thủ môn hàng đầu thế giới, với nhiều màn trình diễn xuất sắc và không ít pha cứu thua không tưởng ở các trận cầu lớn.

Manchester City cũng hy vọng sẽ tìm ra giải pháp để Ederson sớm rời đội tuần này. CLB nước Anh xem việc bán Ederson là điều kiện tiên quyết để hoàn tất việc chiêu mộ Donnarumma. Hiện tại, Manchester City vẫn đang đàm phán với Galatasaray về thương vụ Ederson với giá khoảng 15 triệu euro.

Việc Manchester City chiêu mộ Donnarumma cũng đặt ra câu hỏi về khả năng bắt chính của Trafford, người vừa mắc sai lầm nghiêm trọng khiến đội nhà thua Tottenham Hotspur 0-2 ngay trên sân Etihad, ở vòng 2 Ngoại hạng Anh cuối tuần qua.

Tường Linh

    Gianluigi Donnarumma

    Gianluigi Donnarumma là thủ môn chuyên nghiệp người Italy, hiện thuộc biên chế CLB AC Milan. Gia nhập học viện đào tạo trẻ của Milan năm 14 tuổi, nhờ tài năng thiên bẩm và thể hình lý tưởng, Donnarumma nhanh chóng chiếm được xuất bắt chính trong khung gỗ của Milan chỉ 2 mùa giải sau đó. Trên bình diện quốc tế, Donnarumma thường xuyên góp mặt trong các đợt triệu tập ĐTQG từ 2016.

    Bạn có biết: Donnarumma hiện giữ kỷ lục là thủ môn trẻ nhất từng ra sân trong đội hình xuất phát tại Serie A khi mới 16 tuổi, 8 tháng và 6 ngày.

    • Ngày sinh: 25/02/1999
    • Quê quán: Castellammare di Stabia, Italy
    • Chiều cao: 2.00 m
    • Câu lạc bộ: AC Milan (Italy)

