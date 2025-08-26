PSG đồng ý bán Donnarumma cho Man City

PSG và Manchester City đạt thỏa thuận chuyển nhượng Gianluigi Donnarumma với giá khoảng 30 triệu euro, sau khi thủ môn người Italy cũng đồng ý các điều khoản cá nhân với CLB chủ sân Etihad.

Manchester City chiêu mộ Gianluigi Donnarumma với giá 30 triệu euro từ PSG.

Thông tin từ L’Équipe cho biết, Manchester City đạt thỏa thuận về mặt nguyên tắc với cả PSG lẫn Donnarumma. Các quan chức tại Etihad hy vọng có thể công bố vụ Donnarumma ngay trong tuần này.

Ban lãnh đạo Man City và cá nhân Pep Guardiola xem đây là cơ hội hiếm có trên thị trường để sở hữu một thủ môn chất lượng, dù trước đó CLB đã ký hợp đồng với James Trafford từ Burnley. Ở tuổi 26, Donnarumma vẫn là một trong những thủ môn hàng đầu thế giới, với nhiều màn trình diễn xuất sắc và không ít pha cứu thua không tưởng ở các trận cầu lớn.

Manchester City cũng hy vọng sẽ tìm ra giải pháp để Ederson sớm rời đội tuần này. CLB nước Anh xem việc bán Ederson là điều kiện tiên quyết để hoàn tất việc chiêu mộ Donnarumma. Hiện tại, Manchester City vẫn đang đàm phán với Galatasaray về thương vụ Ederson với giá khoảng 15 triệu euro.

Việc Manchester City chiêu mộ Donnarumma cũng đặt ra câu hỏi về khả năng bắt chính của Trafford, người vừa mắc sai lầm nghiêm trọng khiến đội nhà thua Tottenham Hotspur 0-2 ngay trên sân Etihad, ở vòng 2 Ngoại hạng Anh cuối tuần qua.