Premier League đón tân binh mùa hè đầu tiên

Chiều 15/5, Brentford trở thành đội bóng đầu tiên ở Premier League công bố tân binh cho mùa giải mới.

Schuster trở thành tân binh đầu tiên của Premier League trong hè 2026.

Brentford tiếp tục cho thấy tham vọng trẻ hóa đội hình khi chiêu mộ trung vệ Jannik Schuster từ Red Bull Salzburg với mức phí chuyển nhượng khoảng 20 triệu euro. Tài năng 19 tuổi người Áo ký hợp đồng đến tháng 6/2031, kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm.

Schuster được xem là một trong những trung vệ trẻ triển vọng nhất bóng đá Áo hiện tại. Mùa giải vừa qua, anh ra sân 29 trận cho Salzburg trên mọi đấu trường, ghi 1 bàn và có 3 lần xuất hiện tại Europa League, trong đó đáng chú ý là trận đá chính trước Aston Villa.

Sinh ra tại Hall in Tirol (Áo), Schuster bắt đầu sự nghiệp ở SV Mieming trước khi gia nhập học viện Red Bull Salzburg năm 2020. Anh trưởng thành nhanh chóng trong hệ thống đào tạo nổi tiếng của CLB.

Schuster ra mắt đội một Salzburg vào tháng 5/2025 trong chiến thắng 4-2 trước Rapid Wien. Sau đó, anh trở thành nhân tố thường xuyên của đội bóng Áo ở mùa 2025/26.

Ở cấp độ trẻ, Schuster làm đội trưởng U19 Salzburg lọt vào bán kết UEFA Youth League và góp mặt trong danh sách Salzburg dự FIFA Club World Cup 2025. Anh cũng khoác áo các đội tuyển trẻ Áo lứa U16 đến U21.

Với bản hợp đồng dài hạn này, Brentford tiếp tục đặt niềm tin vào chiến lược săn tìm và phát triển những tài năng trẻ giàu tiềm năng của bóng đá châu Âu.