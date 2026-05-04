Porsche cùng Apple mang 'huyền thoại' trở lại

Không phải là một mẫu xe mới, Porsche chọn mang bộ tem huyền thoại từng hợp tác với ông lớn Apple quay lại đường đua.

Trong khuôn khổ chặng 4 giải đua IMSA WeatherTech SportsCar Championship diễn ra tại Laguna Seca vào đầu tháng 5, 2 chiếc xe đua Porsche 963 đã khiến cộng đồng đam mê tốc độ bất ngờ khi xuất hiện trong bộ tem đấu Apple Computer mang tính biểu tượng.

Đây là thiết kế nhằm tri ân chiếc Porsche 935 K3 từng tranh tài tại giải Le Mans năm 1980 và cũng là lần đầu tiên logo Apple xuất hiện trên một chiếc xe đua.

Bộ tem đấu đặc biệt này không chỉ là một thiết kế mang tính hoài cổ mà còn đánh dấu hai cột mốc quan trọng trong năm 2026 gồm kỷ niệm 75 năm thành lập Porsche và 50 năm ngày thành lập Apple.

Logo "táo khuyết" đa sắc huyền thoại của thập niên 80 được đặt trên nóc xe, trong khi các dải màu cầu vồng chạy dọc theo hốc bánh, nắp ca-pô và vây cá mập phía sau. Trên nền thân xe trắng muốt cùng các chi tiết sợi carbon đen, bộ nhận diện của Apple tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, gợi nhớ về thời kỳ sơ khai của máy tính cá nhân.

Bộ tem đặc biệt đánh dấu lần đầu tiên Apple hợp tác cùng một hãng xe được xuất hiện lại trên chiếc Porsche 936. Ảnh: Porsche.

"Chúng tôi trân trọng mối quan hệ lâu dài với Porsche, bắt đầu từ năm 1980 khi một chiếc xe đua Porsche lần đầu tiên mang logo Apple. Khoảnh khắc đó đánh dấu sự khởi đầu của niềm đam mê chung về đổi mới và sáng tạo, điều vẫn tiếp tục định nghĩa sự hợp tác của chúng tôi cho đến ngày nay", ông Oliver Schusser, Phó chủ tịch Apple Music và thể thao đã chia sẻ trong video.

Hai chiếc Porsche 963 mang bộ cánh Apple sẽ tranh tài ở phân hạng cao nhất GTP, thường hưởng tinh hoa từ các mẫu xe huyền toại như 917 hay 919 Hybrid.

Xe sử dụng động cơ V8 4.6L tăng áp kép kết hợp với hệ thống hybrid, sản sinh tổng công suất giới hạn ở mức 670 mã lực theo quy định của giải đua.

Dù Porsche xác nhận đây chỉ là thiết kế dành riêng cho một sự kiện duy nhất, nhưng việc đưa bộ nhận diện của Apple trở lại đường đua đã tạo nên một làn sóng thảo luận lớn trên các diễn đàn ô tô toàn cầu.

Nhiều người hâm mộ kỳ vọng đây sẽ là bước đệm cho những dự án hợp tác sâu rộng hơn giữa gã khổng lồ công nghệ Mỹ và hãng xe thể thao Đức trong tương lai, đặc biệt là khi Apple đang tăng cường sự hiện diện của mình trong các lĩnh vực giải trí và thể thao trên xe ôtô.