Pogba được khuyên trở lại MU

"Pogba có thể thi đấu ở bất cứ đâu. Nếu được trao cơ hội thể hiện tài năng, mọi người sẽ lại thấy phẩm chất đặc biệt của cậu ấy", Mirror dẫn lời Saha. "Pogba đủ sức chơi ở Champions League, đủ sức khoác áo tuyển Pháp. Tôi luôn nghiêm khắc với Pogba vì tài năng của cậu ấy phải đi kèm với trách nhiệm. Khi trở lại, Pogba sẽ rất quyết tâm".

"Tôi muốn thấy Pogba trở lại vì đội bóng đã mất Scott McTominay, một cầu thủ có nhiều đóng góp. Không ít sai lầm xảy ra dưới thời các HLV trước. Việc để Pogba ra đi là dấu hiệu cho thấy những khó khăn trong khâu quản lý tại MU. Không chỉ là vấn đề của riêng Erik ten Hag, mà nhiều cầu thủ khác cũng chật vật. Đã có vấn đề với Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho và thậm chí Marcus Rashford ở một mức độ nào đó", Saha khẳng định.

Năm 2018, phòng thay đồ MU rối loạn vì mâu thuẫn giữa Jose Mourinho và Pogba. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha công khai gọi học trò sinh năm 1993 là "con virus". Cuộc đấu đá này kết thúc khi ban lãnh đạo MU chọn sa thải "Người đặc biệt" để giữ chân Pogba.

Sau sự cố này, Pogba thi đấu ấn tượng dưới sự dẫn dắt của HLV Ole Gunnar Solskjaer, nhưng quãng thời gian này không kéo dài. Cầu thủ sinh năm 1993 thường xuyên dính chấn thương dẫn đến sa sút phong độ.

Tháng trước, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) giảm án cấm thi đấu của Pogba từ 4 năm xuống còn 18 tháng. Ban đầu, tiền vệ người Pháp dự kiến trở lại tập luyện cùng Juventus vào tháng 1/2025. Tuy nhiên, HLV Thiago Motta không xem cựu sao MU là nhân tố phù hợp với đội hình hiện tại.

Hiện tại, Juventus dư thừa tiền vệ trung tâm. Khu trung tuyến là cuộc cạnh tranh của những Teun Koopmeiners, Douglas Luiz, Manuel Locatelli, Nicolo Fagioli, Weston McKennie và Khephren Thuram. Phong độ của Pogba là dấu hỏi lớn khiến ban lãnh đạo Juventus không thể mạo hiểm.

